Ο Γιάνης Βαρουφάκης χορεύει techno: Οι φιγούρες στη Μόσχα που έγιναν viral

Ενώ ο κόσμος παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις απειλές του Τραμπ, ο Γιάνης Βαρουφάκης αποφάσισε να δώσει τη δική του απάντηση στη διεθνή αβεβαιότητα από την καρδιά της Ρωσίας. Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, που για χρόνια «κουνάει το δάχτυλο» στους Δυτικούς ηγέτες κατηγορώντας τους για ανήθικη εξωτερική πολιτική, βρέθηκε στη Μόσχα ως ομιλητής στο ετήσιο συνέδριο των BRICS+, αλλά η παρουσία του εκεί πήρε μια απρόσμενη τροπή.

Yanis Varoufakis is at a conference in Moscow dancing to a sonf in which the only words are “Yanis Varoufakis.”



This is the man who has been lecturing Western leader for years, accusing them of having an immoral foreign policy. pic.twitter.com/cuENO3Z6jq — Visegrád 24 (@visegrad24) April 6, 2026

«Yanis Varoufakis» σε λούπα και ρωσικά beats

Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τον πρώην υπουργό Οικονομικών να απολαμβάνει το απόλυτο viral track της ρωσικής νεολαίας. Πρόκειται για μια techno επιτυχία του Μοσχοβίτη DJ Sasha Melior, όπου οι μοναδικοί στίχοι είναι οι λέξεις: «Yanis Varoufakis».

Ένας Μοσχοβίτης DJ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, δημιούργησε ένα τραγούδι στο οποίο ακούγεται το όνομα του Γιάνη Βαρουφάκη. Το κομμάτι έχει εξελιχθεί σε μεγάλη επιτυχία, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους που συχνάζουν στα ρωσικά κλαμπ.

Ο άνθρωπος που θεωρείται ο «γκουρού» της αντισυστημικής αριστεράς, είδε το όνομά του να γίνεται club banger στη Ρωσία των zoomers. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Γιάνης δεν περιορίστηκε στις αίθουσες των ακαδημαϊκών αναλύσεων, αλλά φαίνεται πως «παρασύρθηκε» από την ενέργεια του κομματιού που έχει γίνει το νέο εθνικό anthem των ρωσικών clubs.