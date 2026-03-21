Viral... Γιάνης: Ο Βαρουφάκης έγινε techno τραγούδι και χορεύεται στα ρωσικά κλαμπ

Ο γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης έχει γίνει viral στη Ρωσία, καθώς το όνομά του έχει γίνει στίχος σε techno κομμάτι που παίζεται καθημερινά στα κλαμπ της χώρας κυρίως στη Μόσχα…

Ένας Μοσχοβίτης DJ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, δημιούργησε ένα τραγούδι στο οποίο ακούγεται το όνομα του Γιάνη Βαρουφάκη. Το κομμάτι έχει εξελιχθεί σε μεγάλη επιτυχία, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους που συχνάζουν στα ρωσικά κλαμπ.

Το viral κομμάτι χαρακτηρίζεται από την επαναλαμβανόμενη χρήση μόνο δύο λέξεων: «Γιάνης Βαρουφάκης». Ο ρυθμός και η απλότητα του συνδυασμού φαίνεται να έχουν συμβάλει καθοριστικά στη δημοφιλία του.

Ωστόσο, οι περισσότεροι ακροατές, σύμφωνα με τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, πιθανότατα δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Γιάνης Βαρουφάκης. Απλώς απολαμβάνουν τον ρυθμό και τον ήχο του ονόματός του μέσα στα beat της techno μουσικής.

A viral track repeating just two words,“Yanis Varoufakis,” is spreading across Russia's clubland.



Created by a Moscow DJ, the tune has taken off among zoomers, with critics linking its appeal to a revival of 90s/early 2000s techno. The irony is that most listeners likely have… pic.twitter.com/aTOwiqK590 — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) March 20, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης είχε αποκαλύψει ότι είχε δοκιμάσει ecstasy το 1989 στο Σίδνει της Αυστραλίας και έχει δώσει το παρόν σε συναυλία ηλεκτρονικής μουσικής, γεγονός που όπως φαίνεται τον έκαναν δημοφιλές πρόσωπο τουλάχιστον στις τάξεις της Μοσχοβίτικης νεολαία. Μάλιστα, ο γ.γ. του ΜέΡΑ 25 έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τις δηλώσεις του η οποία θα διεξαχθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2026