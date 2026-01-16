«Καλούμαι ως κατηγορούμενος»: Ο Βαρουφάκης στο στόχαστρο της Δίωξης Ναρκωτικών - Δείτε βίντεο

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τη συνέντευξή του στην οποία αποκάλυψε ότι έκανε χρήση σκληρών ναρκωτικών, όπως το ecstasy, ο Γιάνης Βαρουφάκης καταγγέλλει τώρα ότι καλείται να δώσει εξηγήσεις στη Εισαγγελία. Με βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 παρουσιάζει την κλήση που του επιδόθηκε, δηλώνοντας κατηγορούμενος για συνέργεια στη «ναρκο-μαφία».

Hello, this is Yanis Varoufakis with a piece of news that would have been hilarious if it weren’t so scary. This morning, two policemen appeared on my doorstep to serve a summons ordering me to the police headquarters to be interrogated by the Greek DEA, our drug busting police… pic.twitter.com/GaoY0Rq2l3 — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) January 16, 2026

Όλα ξεκίνησαν από την παραδοχή του σε podcast για τη Gen Z, όπου ο κ. Βαρουφάκης, θέλοντας να αποφύγει —όπως είπε— την τακτική του «δεν εισέπνευσα» του Μπιλ Κλίντον, ομολόγησε ότι πριν από 36 χρόνια στο Σίδνεϊ είχε δοκιμάσει ecstasy. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος παρουσίασε την εμπειρία ως ένα μάθημα για το τίμημα της εξάρτησης, η ομολογία αυτή φαίνεται πως κινητοποίησε τις διωκτικές αρχές.

«Κατηγορούμενος και όχι μάρτυρας»

Στο βίντεό του, ο Γιάνης Βαρουφάκης εμφανίζεται ιδιαίτερα επιθετικός, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «τρομακτική». Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο αστυνομικοί εμφανίστηκαν στην πόρτα του για να του επιδώσουν κλήση για ανάκριση από τη Δίωξη Ναρκωτικών στη ΓΑΔΑ.

«Δεν καλούμαι ως μάρτυρας ή εμπειρογνώμονας, αλλά ως κατηγορούμενος», αναφέρει χαρακτηριστικά. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, αφορά τη συνέργεια και την υποβοήθηση της ναρκο-μαφίας, μια εξέλιξη που ο ίδιος αποδίδει στη δημόσια παραδοχή του για τη χρήση του ναρκωτικού το 1988.

Το «πολιτικό» παραλήρημα για τον Μεσαίωνα

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών δεν έχασε την ευκαιρία να προσδώσει πολιτική χροιά στην περιπέτειά του, κάνοντας λόγο για «σκοτεινές δυνάμεις» που οδηγούν την Ευρώπη σε μια μεταμοντέρνα εκδοχή του Μεσαίωνα.

«Σε μια εποχή πολέμων και γενοκτονιών, η ενασχόληση της αστυνομίας με τη δική μου περίπτωση δείχνει ότι η ελευθερία και η λογική στην Ευρώπη είναι πλέον μια ψευδαίσθηση», τόνισε ο Γιάνης Βαρουφάκης, καλώντας τους πολίτες σε «αντίσταση», η οποία, όπως είπε, είναι «κυριολεκτικά ύπαρξη».

Η υπόθεση αναμένεται να λάβει νέες διαστάσεις τις επόμενες ημέρες, καθώς η κατάθεση του Γιάνη Βαρουφάκη, καθώς η κλήσης που επέδειξε στο βίντεο είναι για τις 26 Ιανουαρίου.