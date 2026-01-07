Βαρουφάκης για εισαγγελική παρέμβαση: «Κάνουν τα πάντα για να μας πάνε στα πέτρινα χρόνια των '50s»

Στον σάλο που έχει προκληθεί από τη δήλωσή του ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, απάντησε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης.

Ο ίδιος, με ανάρτησή του στα social media, σχολίασε την είδηση ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει διατάξει προκαταρκτική έρευνα, μετά τα όσα είπε σε πρόσφατο podcast.

«Κάνουν τα πάντα για να μας πάνε πίσω, στα πέτρινα χρόνια των ’50s. Δεν θα τους αφήσουμε», έγραψε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Κάνουν τα πάντα για να μας πάνε πίσω, στα πέτρινα χρόνια των 50s. Δεν θα τους αφήσουμε. https://t.co/sN4N9FW6yF — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) January 7, 2026

Με επόμενη ανάρτηση, ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25 παραπέμπει σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «η αναγγελία διενέργειας προκαταρτικής εξέτασης για τη δήλωση του γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, ότι είχε κάνει χρήση ουσιών θα ήταν κωμική εάν δεν ήταν ανήκουστα προκλητική και επικίνδυνη. Όχι μόνο γιατί για πολλοστή φορά γίνεται κατά παραγγελία της ακροδεξιάς πτέρυγας της κυβέρνησης, αλλά και γιατί διαπαιδαγωγεί την κοινωνία ότι η σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι η απόκρυψη της αλήθειας και η υποκρισία».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης εμφανίστηκε ιδιαιτέρως αποκαλυπτικός για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών σε συνέντευξή του στο podcast της Γαίας Μερκούρη. Ερωτηθείς εάν ο ίδιος έχει δοκιμάσει ποτέ, ο επικεφαλής του MέΡΑ25 δήλωσε: «Έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα. Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale («δεν έχω κάνει τζούρα»). Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς».

Και πρόσθεσε για τότε που δοκίμασε ecstasy: «Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα».

Συνεχίζοντας ανέφερε πως «για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο».

Κληθείς να επιλέξει ανάμεσα στην Άνγκελα Μέρκελ, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απάντησε πως θα έκανε ένα «ολλανδικό τσιγάρο» με την πρώην Καγκελάριο της Γερμανίας. «Με την Άνγκελα, το συζητάς; Θα ήθελα να τη δω μαστουρωμένη ρε παιδιά. Όταν είσαι μαστουρωμένος ο εαυτός σου μεγαλώνει, οπότε φαντάζεστε έτσι τον Μητσοτάκη; Νομίζω ότι ήταν κάτι σαν Android και θα ήθελα να δω αυτό το Android μαστουρωμένο».