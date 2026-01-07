Βαρουφάκης: «Η κόκα βρίθει στους κύκλους της καλής κοινωνίας και κανείς δε το συζητάει»

Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 επιχείρησε να δώσει διευκρινίσεις για τις επίμαχες δηλώσεις που έκανε σχετικά με τη χρήση Ecstasy και μιλώντας στο OPEN έκανε λόγο για «υποκρισία» και προσπάθεια «τρομοκράτησης των παιδιών».

«Η κόκα βρίθει στους κόλπους της καλής κοινωνίας και κανείς δε το συζητάει» είπε χαρακτηριστικά ο Γιάνης Βαρουφάκης.

«Είμαι περήφανος που μιλάω με ειλικρίνεια με τα νέα παιδιά» σημείωσε και πρόσθεσε πως είναι ο καλύτερος τρόπος να γίνει η επικοινωνία με τα παιδιά η ειλικρίνεια και όχι το «μη».

Σύμφωνα με τον κ. Βαρουφάκη, στόχος του ήταν να πει στα παιδιά την αλήθεια για να τον ακούσουν γιατί «συναισθάνονται την υποκρισία». Και επέμεινε στην άποψη του ότι η χρήση του ecstasy ήταν ευχάριστη.

Μίλησε για «ηθικοπλαστική υποκρισία», υποστήριξε ότι το βασικό πρόβλημα είναι η εξάρτηση. «Το μήνυμά μου είναι προσέξτε την εξάρτηση, ως ΜέΡΑ25 η πολιτική μας είναι ο μεγάλος εφιάλτης της ναρκομαφίας γιατί η καταστολή ανεβάζει τις τιμές» συμπλήρωσε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25.

«Δε θα πω ποτέ ψέμματα σε παιδιά γιατί έχετε συνηθίσει πολιτικούς που λένε ψέμματα, το ψέμα δεν λειτουργεί. Ήταν ευχάριστο ναι αλλά το πρόβλημα είναι η εξάρτηση γιατί η εξάρτηση είναι σατανάς» είπε ο κ. Βαρουφάκης.