Νέα λειτουργία του Spotify θα σας επιτρέψει να διαχειριστείτε playlists σαν DJ

Το Spotify στοχεύει στο να μετατρέψει τα προφίλ των χρηστών σε πιο «επαγγελματικά» DJ set, με την έναρξη της νέας λειτουργίας Smart Reorder στο χαρακτηριστικό Mix της πλατφόρμας. Το Smart Reorder είναι ένα αυτόματο εργαλείο που αλλάζει τη σειρά των κομματιών βάσει ρυθμού και μουσικής, έτσι ώστε οι μεταβάσεις μεταξύ τους να είναι ομαλές, σαν αυτές που θα έκανε ένας επαγγελματίας DJ.



Τι κάνει το Smart Reorder

Το Smart Reorder δεν ταξινομεί απλώς τα κομμάτια τυχαία, αλλά αναλύει το ρυθμό και την μουσική του και αλλάζει τη σειρά τους έτσι ώστε να μειώσει τις απότομες αλλαγές. Στόχος του είναι να φτιάξει μια ροή μουσικής που να είναι αρκετά ομοιόμορφη και να μην χρειάζεται συνεχώς η παρέμβαση του χρήστη.

Δηλαδή, το Spotify θέλει να σταματήσει ο χρήστης να ασχολείται με το κινητό του από τη στιγμή που θα πατήσει το Play για να αρχίσει η ροή του ήχου. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε premium χρήστες και προσφέρεται εντός του ήδη υπάρχοντος εργαλείου Mix, που έχει ήδη αποδειχτεί πολύ αποδοτικό στις προσωπικές playlists.



Πώς το χρησιμοποιείτε

Η χρήση του Smart Reorder είναι σχεδόν απλή:

1. Ανοίγετε το Spotify app.

2. Πατάτε το πλήκτρο Mix κουμπί στην κορυφή της σελίδας.

3. Πατάτε Edit και στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται το Smart Reorder.

4. Το ενεργοποιείτε και η σειρά των τραγουδιών αλλάζει αυτόματα.



Τι προσθέτει στην εμπειρία

Το Smart Reorder δεν αντικαθίσταται πλήρως τις επιλογές του χρήστη, αφού μπορεί να συνδυαστεί και με τα γούστα του χρήστη και τη σειρά που εκείνος μπορεί να έχει καθορίσει με τις επιλογές του. Το ζητούμενο στο νέο αυτό εργαλείο είναι η αίσθηση παρουσίας ενός DJ.