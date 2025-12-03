Κυκλοφόρησε το Spotify Wrapped 2025: Ο Bad Bunny κορυφαίος καλλιτέχνης στον κόσμο - Εσύ ποιον έχεις;

Το Spotify Wrapped για το 2025 δόθηκε στη δημοσιότητα, προσφέροντας στους χρήστες μια εξατομικευμένη ανασκόπηση των μουσικών τους συνηθειών κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Ο κολοσσός του streaming ανακοίνωσε ότι ο Πορτορικανός σταρ Bad Bunny ήταν ο πιο πολυακουσμένος καλλιτέχνης παγκοσμίως για το 2025, με περισσότερες από 19,8 δισεκατομμύρια αναπαραγωγές.

Το πολυβραβευμένο άλμπουμ του Debí Tirar Más Fotos, που αγκαλιάζει τη μουσική κληρονομιά της πατρίδας του, ήταν επίσης το κορυφαίο άλμπουμ της χρονιάς, ανοίγοντάς του τον δρόμο για να εμφανιστεί στο ημίχρονο του Super Bowl του επόμενου έτους, κάτι που ακούγεται έντονα τον τελευταίο καιρό.

Ωστόσο, ο Πορτορικανός superstar δεν κατάφερε καν να μπει στη δεκάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η Taylor Swift ήταν η πιο δημοφιλής καλλιτέχνιδα της χρονιάς.

Ποιο ήταν το κορυφαίο τραγούδι

Η Lady Gaga και ο Bruno Mars είχαν το κορυφαίο τραγούδι παγκοσμίως, με το retro ντουέτο τους Die With A Smile.

Παράλληλα, οι φαν στο Ηνωμένο Βασίλειο επέλεξαν το Ordinary του Alex Warren ως το αγαπημένο τους τραγούδι της χρονιάς. Το Ordinary, που παρέμεινε για 13 εβδομάδες στο νούμερο ένα, ήταν από τα ελάχιστα νέα κομμάτια που βρέθηκαν στο Top 10 του Spotify για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αντίθετα, προηγούμενες επιτυχίες των Lola Young, Billie Eilish και Gigi Perez παρέμειναν στα charts όλο τον χρόνο, εκτοπίζοντας νεότερους καλλιτέχνες.

Το Pink Pony Club της Chappell Roan, που είχε κυκλοφορήσει αρχικά το 2020, ήταν το τέταρτο πιο πολυακουσμένο τραγούδι του 2025.

Εν τω μεταξύ, το άλμπουμ της Sabrina Carpenter Short’n’Sweet (2024) ήταν το πιο πολυακουσμένο άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, χάρη σε επιτυχίες όπως τα Taste, Espresso και Please Please Please. Ωστόσο, το νεότερο άλμπουμ της, Man’s Best Friend, δεν μπήκε στη δεκάδα.

Τι έδειξαν άλλα charts

Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και οι ετήσιες λίστες των ανταγωνιστών του Spotify.

Το κορυφαίο τραγούδι τόσο στο YouTube όσο και στο Apple Music ήταν το APT των Rosé και Bruno Mars, που είχε κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2024. Ωστόσο, οι χρήστες του YouTube ξεχώρισαν για την εμμονή τους με το K-Pop Demon Hunters.

Τέσσερα τραγούδια από το animation του Netflix βρέθηκαν στη δεκάδα της πλατφόρμας, με το Golden των Huntr/x να κατακτά την τρίτη θέση. Το soundtrack ήταν επίσης το δεύτερο μεγαλύτερο άλμπουμ της χρονιάς στο Spotify, παγκοσμίως, πίσω από το Hit Me Hard and Soft της Billie Eilish, αναφέρει το BBC.

Ξεχωριστό Wrapped για κάθε χρήστη

Το Spotify Wrapped έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 2016 και κάθε χρόνο μεγαλώνει ακόμη περισσότερο.



Συγκεντρώνει τις ακουστικές συνήθειες των χρηστών για να αναδείξει τα πιο πολυακουσμένα τραγούδια τους, τους αγαπημένους καλλιτέχνες και τα κορυφαία podcasts.

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται μέσα στην εφαρμογή, με τους φαν να ενθαρρύνονται να μοιραστούν τις κορυφαίες επιλογές τους στα social media.

Η φετινή έκδοση συνοδεύεται από ένα ειδικά σχεδιασμένο βίντεο, που αναδεικνύει τις επιτυχίες Βρετανών καλλιτεχνών όπως η Lola Young (1 δισεκατομμύριο streams το 2025) και ο Central Cee (785 εκατομμύρια streams για το ντεμπούτο άλμπουμ του Can’t Rush Greatness).

Το Spotify δημιουργεί επίσης πίνακες κατάταξης, ενημερώνοντας τους ακροατές για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος fan ενός καλλιτέχνη ή ακόμη και ποιος συγκαταλέγεται στο «κορυφαίο 0,1%» των ακροατών του.

Αποτελεσματικό εργαλείο viral marketing

Ωστόσο, αυτή η «παιγνιοποίηση» των δεδομένων των χρηστών μπορεί στην πραγματικότητα να αλλάξει τον τρόπο που ακούν μουσική, λέει ο Richard Whittle, καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης και δημόσιας πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Salford.

«Το Wrapped είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο viral marketing που μετατρέπει εκατομμύρια χρήστες σε ενθουσιώδεις προωθητές», λέει. «Πολλοί χρήστες μάλιστα προσαρμόζουν τις συνήθειές τους μέσα στη χρονιά για να "κατασκευάσουν" ένα πιο “cool” Wrapped την επόμενη φορά, κάτι που δείχνει πόσο ισχυρό έχει γίνει το χαρακτηριστικό αυτό.»