Η Apple ανακοίνωσε το iPhone 17e και το νέο iPad Air M4

Η Apple ξεκίνησε την εβδομάδα ανακοινώσεων με το iPhone 17e και το iPad Air M4, ενόψει του μεγάλου event που έχει προγραμματίσει για τις 4 Μαρτίου σε διάφορες αγορές του πλανήτη. Και το timing μόνο τυχαίο δεν είναι, αφού σήμερα ξεκίνησε και η μεγαλύτερη έκθεση κινητών στον κόσμο, το Mobile World Congress.



iPhone 17e, το νέο οικονομικό iPhone

Το iPhone 17e διατηρεί την προσιτή τιμή των 599 δολαρίων ως το πιο οικονομικό μοντέλο της εταιρείας, αλλά διπλασιάζει τον βασικό αποθηκευτικό χώρο από τα 256GB στα 512GB. Η οθόνη των 6.1 ιντσών του είναι Super Retina XDR με Ceramic Shield 2 (για 3x καλύτερη αντοχή στις γρατζουνιές), ενώ στο εσωτερικό του βρίσκουμε τον επεξεργαστή A19 chip για υποστήριξη Apple Intelligence και του iOS 26.

Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά έχουμε κάμερα 48MP Fusion (με υποστήριξη για MagSafe με ασύρματη φόρτιση 15W), C1X modem για διπλάσια ταχύτητα σε δίκτυα 5G, αντοχή σε νερό και σκόνη κατά το IP68 και λειτουργίες δορυφορικής επικοινωνίας, όπως το Emergency SOS.

iPad Air M4: Αναβαθμισμένο σε όλα τα επίπεδα

Το νέο iPad Air έρχεται με οθόνες 11 ιντσών (599 δολάρια) και 13 ιντσών (799 δολάρια), με 128GB αποθηκευτικό χώρο, επεξεργαστή M4 (30% ταχύτερο από τον M3, 2.3x φορές από τον M1), 12GB RAM και Wi-Fi 7 μέσω του chip N1. Θα «τρέχει» το iPadOS 26 με βελτιωμένη διαδικασία multitasking και AI, διατηρώντας το ίδιο design και φέροντας οθόνη LCD, διπλά ηχεία και πίσω κάμερα.

Πότε κυκλοφορούν τα iPhone 17e και iPad Air M4;

Οι προπαραγγελίες για και τα δύο προϊόντα ξεκινούν από τις 4 Μαρτίου, με διαθεσιμότητα από τις 11 Μαρτίου σε πάνω από 70 χώρες για το iPhone 17e (μαύρο, άσπρο, soft pink) και 35 για το iPad Air.

