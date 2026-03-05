H Apple παρουσίασε το οικονομικό MacBook Neo που έρχεται σε 4 χρώματα

Η Apple ανακοίνωσε επίσημα το MacBook Neo, ένα νέο, πολύ πιο φθηνό laptop που στοχεύει στην είσοδο νέων χρηστών στην πλατφόρμα macOS και κυρίως όσους επιλέγουν μέχρι σήμερα Windows ή Chromebook. Η τιμή του ξεκινάει στις ΗΠΑ από τα 599 δολάρια (στην Ελλάδα από τα €699) και είναι σίγουρα το πιο προσιτό Mac στην ιστορία της εταιρείας.

Τι είναι το MacBook Neo;

Το MacBook Neo είναι ένα laptop με οθόνη 13 ιντσών, με αλουμινένιο σασί και Liquid Retina οθόνη, που έρχεται σε τέσσερα έντονα χρώματα: silver, blush, citrus και indigo. Σύμφωνα με την Apple, το Neo «φέρνει τη μαγεία του Mac σε μια πολύ πιο χαμηλότερη τιμή», με σχεδιασμό από το μηδέν για μεγαλύτερη προσβασιμότητα. Το Neo τοποθετείται δίπλα στα MacBook Air και MacBook Pro, αλλά λειτουργεί ως ο διαφορετικός, πιο budget φιλικός κρίκος της αλυσίδας.



Χαρακτηριστικά και hardware

Το MacBook Neo είναι το πρώτο Mac που «φοράει» τον A18 Pro, το ίδιο chip που βρίσκεται στο iPhone 16 Pro. Η Apple υποστηρίζει ότι για καθημερινή δουλειά, το Neo είναι μέχρι 50% πιο γρήγορο από άλλα μοντέλα με Intel Core Ultra 5 που κυκλοφορούν στην αγορά, ενώ για επεξεργασία εφαρμογών που σχετίζονται με το ΑΙ, η συσκευή είναι έως και 3 φορές πιο γρήγορη και σε επεξεργασία φωτογραφιών 2 φορές πιο γρήγορη.

Το βασικό μοντέλο κυκλοφορεί με 256GB αποθηκευτικό χώρο, ενώ η μεγαλύτερη έκδοση στα προσφέρει 512GB και Touch ID στο trackpad. Το Neo έχει μπαταρία που προσφέρει μέχρι και 16 ώρες λειτουργία, διπλό σύστημα μικροφώνου-ηχείων και 1080p FaceTime HD κάμερα μπροστά, με ήχο στα πλευρικά τμήματα και υποστήριξη Spatial Audio και Dolby Atmos.

Οθόνη, θύρες και επεκτασιμότητα

Το MacBook Neo ενσωματώνει οθόνη 13 ιντσών Liquid Retina με περίπου 500 nits φωτεινότητα και υποστήριξη 1 δισεκατομμυρίου χρωμάτων, προσεγγίζοντας την ποιότητα του MacBook Air. Η οθόνη αυτή είναι εξαιρετική και δύσκολα βρίσκει κανείς κάτι αντίστοιχο σε αυτήν της κατηγορία τιμής και σίγουρα θα αποτελέσει ένα από τα βασικά ατού της Apple για να προσελκύσει νέο κοινό.

Σε επίπεδο θυρών, το MacBook Neo έχει δύο USB C: η αριστερή είναι τύπου USB 3 (έως 10 Gb/s), ενώ η δεξιά USB 2 (480 Mb/s), με την έξοδο εικόνας και την επέκταση οθόνης να επιτυγχάνεται μόνο μέσω της αριστερής. Υπάρχει και jack ακουστικών 3,5 mm, ενώ η συσκευή υποστηρίζει Wi Fi 6E και Bluetooth.

