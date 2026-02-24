Η Apple φαίνεται πως δοκιμάζει ένα έντονο κόκκινο χρώμα για το iPhone 18 Pro

Η Apple ετοιμάζει την επόμενη γενιά των iPhone Pro, και οι πληροφορίες που προέρχονται από τον δημοσιογράφο του Bloomberg, Μαρκ Γκούρμαν, δείχνουν ότι η εταιρεία δοκιμάζει ένα νέο "έντονο κόκκινο" χρώμα για το iPhone 18 Pro, το οποίο θα φέρει το ίδιο αλουμινένιο σώμα που γνωρίσαμε και στο iPhone 17 Pro το 2025.



Φουλ του κόκκινου

Αυτό το έντονο κόκκινο έντονο κόκκινο θα προστεθεί στη γκάμα χρωμάτων αντί να αντικαταστήσει το επιτυχημένο cosmic orange, το οποίο παραμένει πολύ δημοφιλές, ιδιαίτερα στην αγορά της Κίνας. Η επιστροφή στο κόκκινο θα γίνει για πρώτη φορά σε μοντέλο iPhone Pro μετά το iPhone 14 (το 2022) και μπορεί να σηματοδοτήσει μια εναλλακτική στρατηγική χρωμάτων από την Apple, ιδιαίτερα μετά την ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στις ξεχωριστές εκδόσεις για τις προηγούμενες γενιές.



Ο κίνδυνος των φθορών

Η αλλαγή στο προστατευτικό κάλυμμα του iPhone 17 Pro έκανε τα iPhone Pro να φαίνονται πιο ευαίσθητα σε γρατζουνιές, ενώ οι πιο σκούρες αποχρώσεις (όπως το deep blue και το cosmic orange) επέτρεψαν να είναι πιο εμφανή ακόμη και τα μικρά σημάδια. Το… “Scratchgate” δεν ήταν τεχνικά μια «αστοχία» της Apple, αλλά ένας συνδυασμός πυκνότερης ανοδίωσης, πυκνότερου χρώματος και περισσότερης αντίθεσης ανάμεσα στον χρωματισμό και το υπόστρωμα του αλουμινίου.

Το νέο έντονο κόκκινο που προτείνεται για το iPhone 18 Pro αναμένεται να κινηθεί σε παρόμοιο πλαίσιο, δηλαδή ένα πολύ πυκνό κόκκινο τόνο, ο οποίος όμως θα προδίδει πολύ πιο έντονα οποιαδήποτε φθορά στο πλαίσιο. Το πραγματικό ζητούμενο για την Apple είναι αν έχει προσαρμόσει τη διαδικασία ανοδίωσης ώστε να μειωθεί αυτό το φαινόμενο που δείχνει να ενοχλεί ιδιαίτερα τους χρήστες,



Οι χρωματικές διαφορές στα iPhone 18 Pro

H προσθήκη του έντονου κόκκινου στο προϊοντικό portfolio δείχνει πως η Apple συνεχίζει να στηρίζει τα χρώματα ως πρότυπο προσδιορισμού για τα μοντέλα Pro, αντί να επιστρέψει στην πιο ουδέτερη παλέτα που έφερε στα πρώτα «επαγγελματικά» τηλέφωνά της. Είναι δε, δεδομένο, πως το ξεχωριστό πορτοκαλί χρώμα του iPhone 17 Pro κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις και να προσδώσει το στιλ που επιθυμεί η Apple για τους κατόχους του, οπότε το στοίχημα θα πρέπει να θεωρείται ήδη κερδισμένο.