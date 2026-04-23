«Me at the Zoo»: Σαν σήμερα το πρώτο βίντεο στην ιστορία του YouTube

Στις 23 Απριλίου 2005, γύρω στις 08:30 το πρωί (ώρα ΗΠΑ), ανέβηκε το πρώτο βίντεο στην ιστορία του YouTube, γράφοντας μια νέα σελίδα στο διαδίκτυο.

Το σύντομο κλιπ διάρκειας μόλις 18 δευτερολέπτων είχε τίτλο «Me at the Zoo» και αποτέλεσε το ξεκίνημα της μεγαλύτερης πλατφόρμας βίντεο στον κόσμο.

Δημιουργός του βίντεο ήταν ο Τζαγουίντ Καρίμ, ένας εκ των συνιδρυτών του YouTube.

Στο βίντεο εμφανίζεται μπροστά από ελέφαντες στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο, σχολιάζοντας απλά τις προβοσκίδες τους. Χωρίς μοντάζ, χωρίς σενάριο, χωρίς καμία επεξεργασία.

Ήταν απλώς το πρώτο «πάτημα» στο κουμπί της ανάρτησης.

Με την πάροδο των χρόνων, αυτή η απλή ιδέα εξελίχθηκε σε μια παγκόσμια πλατφόρμα με πάνω από 2 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες.

Το ιστορικό βίντεο έχει πλέον συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές, ενώ ο Τζαγουίντ Καρίμ έχει εκατομμύρια subscribers στο κανάλι του.