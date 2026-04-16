Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε εφαρμογή που επιβεβαιώνει ψηφιακά την ηλικία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε επίσημα μια νέα εφαρμογή που επιβεβαιώνει ψηφιακά την ηλικία ενός χρήστη, έχοντας στόχο την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, μέσω ενός απλού μηχανισμού.



Τι είναι το νέο «app» της ΕΕ

Το νέο «age verification app» (όπως ονομάζεται) είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να αποδεικνύουν την ηλικία τους όταν θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο ή πλατφόρμες που προορίζονται μόνο για ενήλικες. Η Επίτροπος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστήριξε ότι η διαδικασία είναι «εντελώς ανώνυμη», πιστοποιώντας μόνο την ηλικία του χρήστη (π.χ. 18+) η οποία αποθηκεύεται στη συσκευή του, χωρίς να τον παρακολουθεί ή να συλλέγει προσωπικά του δεδομένα.

Fully open source pic.twitter.com/EUqHlA3ts0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2026

Πώς λειτουργεί η πιστοποίηση ηλικίας

Οι χρήστες καλούνται να κατεβάσουν την εφαρμογή, η οποία είναι συμβατή με smartphones, tablets και υπολογιστές και στη συνέχεια να προσθέσουν το διαβατήριο ή την ταυτότητα τους για να γίνει η αρχική διαδικασία. Αφού επαληθευτεί η ηλικία τους, η πλατφόρμα εκδίδει ένα «ψηφιακό πιστοποιητικό» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές online υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται ξανά η εισαγωγή των προσωπικών στοιχείων του χρήστη.



Σύνδεση με τις ψηφιακές ταυτότητες της ΕΕ

Το σύστημα βασίζεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πορτοφολιού Ταυτότητας (EU Digital Identity Wallet), που αναμένεται να ενταχθεί στην καθημερινή χρήση των πολιτών μέσα στο 2026. Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή προωθεί ένα ενιαίο σύστημα, που μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά όρια ηλικίας που έχει θέσει κάθε χώρα ξεχωριστά, ανάλογα με τη νομοθεσία της (π.χ. 13+, 15+, 18+).



Χώρες και πλατφόρμες που συμμετέχουν

Ορισμένες χώρες της ΕΕ έχουν ήδη δηλώσει την πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν ή να ενσωματώσουν τη λύση αυτή στα εθνικά ψηφιακά πορτοφόλια τους. Παράλληλα, μεγάλες online πλατφόρμες (όπως αυτές που διαχειρίζονται τα γνωστά social media) έχουν δεσμευτεί να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες τους στο νέο πρότυπο, είτε μέσω του επίσημου app τους, είτε μέσω ανάπτυξης δικών τους συστημάτων, που ακολουθούν το ανοιχτό κώδικα της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Προστασία των παιδιών και συνδυασμός με τον DSA

Το app θεωρείται σημαντικό βήμα για την εφαρμογή του Ψηφιακού Νόμου Υπηρεσιών (Digital Services Act – DSA), που υποχρεώνει τις πλατφόρμες να υιοθετούν αποτελεσματικά μέσα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι το σύστημα δεν αποσκοπεί σε παρακολούθηση της συμπεριφοράς ή των προτιμήσεων των χρηστών, αλλά μόνο στην επαλήθευση της ηλικίας τους, ώστε να εμποδιστεί η πρόσβαση των παιδιών σε περιεχόμενο που δεν προορίζεται γι’ αυτά.

Ανησυχίες για το απόρρητο και την ανωνυμία

Παρότι η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η λύση «προστατεύει το απόρρητο», υπάρχουν φόβοι στην κοινή γνώμη ότι η υποχρεωτική χρήση τέτοιων πιστοποιητικών θα μειώσει το επίπεδο ανωνυμίας στο διαδίκτυο και θα δημιουργήσει τεράστια βάση με τις ψηφιακές δραστηριότητες των πολιτών. Οι υπερασπιστές της ελευθερίας του διαδικτύου και των δικαιωμάτων απορρήτου τονίζουν ότι θα πρέπει να υπάρξει σαφής και διαφανής νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση, τη διάρκεια αποθήκευσης και την προστασία των δεδομένων από το σύστημα, ώστε να αποφευχθεί η κατάχρηση από τρίτους ή και από τις ίδιες τις πλατφόρμες.