Τα social media βλάπτουν σοβαρά την υγεία και τώρα ξέρουμε πώς

Η χρήση των Social Media έχει γίνει σχεδόν αυτονόητη στην καθημερινότητα, ωστόσο νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι συνδέεται με σοβαρά προβλήματα. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Addictive Behaviors, η υπερβολική χρήση κοινωνικών δικτύων επιβαρύνει την ψυχική υγεία προκαλώντας διαταραχές του ύπνου.

Για χρόνια, οι επιστήμονες προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν αν τα social media οδηγούν πράγματι σε άγχος και κατάθλιψη. Τα ευρήματα ήταν συχνά αντικρουόμενα: άλλες μελέτες έδειχναν σαφή συσχέτιση και άλλες όχι. Το νέο στοιχείο που έρχεται να φωτίσει αυτή την «γκρίζα ζώνη» είναι ο ρόλος του ύπνου ως ενδιάμεσου κρίκου. Με απλά λόγια, δεν είναι απαραίτητα η χρήση καθαυτή που επιβαρύνει την ψυχική υγεία, αλλά το γεγονός ότι αυτή η χρήση συχνά μετατοπίζεται στις ώρες που θα έπρεπε να ξεκουραζόμαστε.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η έρευνα βασίστηκε σε 437 νέους ενήλικες, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για εννέα μήνες. Οι συμμετέχοντες απάντησαν επανειλημμένα σε ερωτηματολόγια που κατέγραφαν τις συνήθειες χρήσης social media, την ποιότητα ύπνου και δείκτες ψυχικής υγείας, όπως συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν «προβληματική χρήση» — μια κατάσταση όπου η ενασχόληση με τα social media γίνεται δύσκολο να ελεγχθεί και αρχίζει να επηρεάζει την καθημερινότητα.

Τα αποτελέσματα ήταν σαφή: όσο πιο ανεξέλεγκτη ήταν η χρήση των κοινωνικών δικτύων, τόσο αυξάνονταν με την πάροδο του χρόνου τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης. Όμως το πιο ενδιαφέρον εύρημα ήταν ο ρόλος του ύπνου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κακή ποιότητα ύπνου και κυρίως η αϋπνία λειτουργούν ως «γέφυρα» που συνδέει τις δύο καταστάσεις. Δηλαδή, η υπερβολική χρήση social media οδηγεί σε διαταραχές ύπνου, οι οποίες με τη σειρά τους επιβαρύνουν την ψυχική υγεία.

Μάλιστα, η αϋπνία φάνηκε να έχει ισχυρότερη επίδραση από τη γενική ποιότητα ύπνου. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί απλώς να κοιμάται κανείς λιγότερο ή πιο ανήσυχα — τα πιο σοβαρά προβλήματα, όπως η δυσκολία να αποκοιμηθεί ή οι συχνές αφυπνίσεις, φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση ψυχικών διαταραχών. Ένας πιθανός λόγος είναι ότι η παρατεταμένη εγρήγορση, συχνά λόγω της ανάγκης να μη «χάσουμε κάτι» στα social media, ενεργοποιεί μηχανισμούς στρες στον εγκέφαλο.

Γιατί η αϋπνία επηρεάζει τόσο έντονα την ψυχική υγεία

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική ευεξία ενός ατόμου δεν επηρεάζεται άμεσα από τη χρήση social media, αλλά έμμεσα — και πάλι μέσω του ύπνου. Με άλλα λόγια, η αϋπνία φαίνεται να αποτελεί τον βασικό παράγοντα που «ροκανίζει» την αίσθηση ισορροπίας και ικανοποίησης από τη ζωή. Αυτό διαφοροποιεί την ευεξία από την κατάθλιψη και το άγχος, όπου εμπλέκονται και άλλοι μηχανισμοί πέρα από τον ύπνο.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν πως λίγες νύχτες κακού ύπνου θα προκαλέσουν άμεσα σοβαρά προβλήματα. Ωστόσο, η συσσώρευση τέτοιων συνηθειών με την πάροδο του χρόνου μπορεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο. Με απλά λόγια, το πρόβλημα δεν είναι η μία βραδιά scrolling, αλλά το μοτίβο που δημιουργείται όταν αυτό γίνεται συνήθεια.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο αφορά τις διαφορές μεταξύ φύλων. Οι γυναίκες που εμφάνιζαν πιο έντονη «εθιστική» χρήση social media ήταν πιο ευάλωτες σε μείωση της ευεξίας σε σχέση με τους άνδρες. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να σχετίζεται με τον τρόπο χρήσης των πλατφορμών — για παράδειγμα, μεγαλύτερη ενασχόληση με κοινωνικές συγκρίσεις ή διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις.

Πού καταλήγει η μελέτη

Το βασικό μήνυμα είναι πρακτικό και άμεσο: αν θέλουμε να προστατεύσουμε την ψυχική μας υγεία, ίσως αξίζει να ξεκινήσουμε από κάτι απλό — τον ύπνο μας. Δεν είναι μόνο θέμα χρόνου μπροστά στην οθόνη, αλλά το πώς αυτός ο χρόνος «εισβάλλει» στις ώρες ανάπαυσης.