H μοναξιά οδηγεί σε εθισμό στο online shopping - Ο φαύλος κύκλος της κατανάλωσης-επίδειξης

Η μοναξιά δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα, αλλά, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Deviant Behavior, μπορεί να εξελιχθεί σε εξάρτηση. Η συναισθηματική απομόνωση μπορεί να οδηγήσει από «αθώες» αγορές παρηγοριάς σε επιδεικτική κατανάλωση και τελικά σε εθισμό στο online shopping.

Η μοναξιά ως αφετηρία της κατανάλωσης

Σήμερα, οι διαδικτυακές αγορές αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινότητας. Η ευκολία και η άμεση πρόσβαση σε προϊόντα, πλέον έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αποκτούμε αγαθά και υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει και νέους κινδύνους. Η εξάρτηση από το online shopping δεν αφορά απλώς την υπερκατανάλωση, αλλά μια κατάσταση όπου η αγορά γίνεται ανεξέλεγκτη, επηρεάζοντας τόσο την ψυχολογία όσο και την οικονομική κατάσταση ενός ατόμου.

Οι ψυχολόγοι περιγράφουν αυτή τη συμπεριφορά μέσα από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: η σκέψη περιστρέφεται συνεχώς γύρω από τις αγορές, η ικανοποίηση μειώνεται με τον χρόνο — άρα απαιτούνται όλο και περισσότερα χρήματα — και η διακοπή αυτής της συνήθειας προκαλεί έντονη δυσφορία. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα μοτίβο που θυμίζει άλλες μορφές εξάρτησης, με συναισθηματικά και συμπεριφορικά «συμπτώματα».

Στην αφετηρία αυτού του μηχανισμού βρίσκεται συχνά η μοναξιά. Όταν οι κοινωνικές σχέσεις δεν καλύπτουν τις ανάγκες ενός ατόμου, δημιουργείται ένα ψυχολογικό κενό. Πολλά άτομα, για να το διαχειριστούν, καταφεύγουν σε αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν «αντισταθμιστική κατανάλωση»: αγοράζουν προϊόντα με την ελπίδα ότι θα νιώσουν καλύτερα ή πιο πλήρεις.

Αυτή η συμπεριφορά εξηγείται μέσα από θεωρίες όπως η compensatory control theory, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι προσπαθούν να ανακτήσουν τον έλεγχο όταν νιώθουν αδύναμοι. Παράλληλα, η θεωρία της συμβολικής αυτο-ολοκλήρωσης υποστηρίζει ότι οι αγορές λειτουργούν ως «υποκατάστατο» για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης όταν αυτή απειλείται.

Από την παρηγοριά στην επίδειξη

Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι αυτή η εσωτερική «διόρθωση» δεν λύνει τη βασική αιτία: την έλλειψη κοινωνικής σύνδεσης. Έτσι, σταδιακά, η συμπεριφορά μετατοπίζεται προς τα έξω. Οι αγορές δεν γίνονται πλέον μόνο για προσωπική ικανοποίηση, αλλά και για να προβληθούν στους άλλους. Εδώ εμφανίζεται η λεγόμενη επιδεικτική κατανάλωση — η αγορά προϊόντων με στόχο την κοινωνική αναγνώριση και την επίδειξη status.

Στο ψηφιακό περιβάλλον, αυτή η τάση ενισχύεται σημαντικά. Τα social media και οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου λειτουργούν ως «σκηνή» όπου οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν τις αγορές τους και να λάβουν άμεση ανταπόκριση. Likes, σχόλια και προβολές ενισχύουν την ανάγκη για επιβεβαίωση, μετατρέποντας την κατανάλωση σε κοινωνικό μήνυμα.

Ο φαύλος κύκλος της καταναλωτικής εξάρτησης

Η έρευνα, που βασίστηκε σε δεδομένα από 364 ενήλικες στην Ταϊβάν, κατέγραψε με σαφήνεια αυτή τη διαδρομή. Αρχικά, η μοναξιά συνδέεται έντονα με την αντισταθμιστική κατανάλωση. Στη συνέχεια, αυτή η συμπεριφορά οδηγεί σε πιο επιδεικτικές αγορές. Και τελικά, ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης εθιστικής συμπεριφοράς στο online shopping.

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι η μοναξιά από μόνη της δεν οδηγεί απευθείας στον εθισμό. Ο κρίσιμος παράγοντας είναι η «μετάφραση» αυτού του συναισθήματος σε συγκεκριμένες καταναλωτικές συμπεριφορές. Με άλλα λόγια, δεν είναι η μοναξιά που προκαλεί το πρόβλημα, αλλά ο τρόπος που κάποιος επιλέγει να την αντιμετωπίσει.

Οι επιστήμονες περιγράφουν αυτή τη διαδικασία ως έναν φαύλο κύκλο. Το άτομο αγοράζει για να νιώσει καλύτερα, στη συνέχεια αναζητά επιβεβαίωση από τους άλλους και τελικά εξαρτάται από αυτή τη συνήθεια, η οποία με τον καιρό, γίνεται ολοένα και πιο έντονη και δύσκολα ελέγξιμη.

Το βασικό συμπέρασμα είναι σαφές: η κατανάλωση δεν είναι πάντα θέμα ανάγκης ή επιθυμίας. Σε πολλές περιπτώσεις, αποτελεί έναν τρόπο διαχείρισης συναισθημάτων. Και όταν συνδέεται με την αναζήτηση της κοινωνικής αποδοχής, μπορεί εύκολα να ξεφύγει από τον έλεγχο.