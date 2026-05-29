Οι Έλληνες μειώνουν τις παραγγελίες delivery – Τι δείχνει έρευνα για τις αγορές μέσω ίντερνετ

Η «Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2026» καταγράφει ένα ώριμο και σταθερά αναπτυσσόμενο ψηφιακό οικοσύστημα στην Ελλάδα, όπου οι online αγορές έχουν πλέον εδραιωθεί ως καθημερινή συνήθεια. Οι καταναλωτές πραγματοποιούν συχνά αγορές κυρίως σε κατηγορίες όπως ένδυση και υπόδηση, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, διαμονή, έτοιμο φαγητό και εισιτήρια εκδηλώσεων, ενώ ορισμένες κατηγορίες όπως το e-gambling και τα κοσμήματα παραμένουν λιγότερο ενεργές.

Στην έρευνα διαπιστώνεται ότι το 2026 οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζουν ελαφρά μείωση (συγκριτικά με το 2025) στις δαπάνες για υπηρεσίες όπως delivery (φαγητό/καφές), διαμονή σε καταλύματα και ταξιδιωτικές υπηρεσίες, καθώς και αγορά εισιτηρίων για εκδηλώσεις και συναυλίες, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες:

Πηγή: GR.EC.A

Οι βασικές κινητήριες δυνάμεις των online αγορών είναι η εξοικονόμηση χρόνου, οι καλύτερες τιμές και η ταχύτερη διαδικασία αγοράς. Η μηνιαία δαπάνη συγκεντρώνεται κυρίως έως τα 500 ευρώ, με τάση αύξησης στα υψηλότερα επίπεδα. Παράλληλα, τα ελληνικά e-shops διατηρούν ισχυρή παρουσία, ενώ marketplaces και πλατφόρμες σύγκρισης τιμών επηρεάζουν σημαντικά την τελική επιλογή των καταναλωτών.

H «Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2026», που διεξήχθη από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την αιγίδα της eQuality NGO, καταγράφει τις πιο πρόσφατες τάσεις, συνήθειες και προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών στις διαδικτυακές αγορές. Εξετάζει τη χρήση του διαδικτύου, τους λόγους που το χρησιμοποιούν, καθώς και τη συχνότητα των online αγορών. Επιπλέον, διερευνά τα είδη προϊόντων και υπηρεσιών που προτιμούν οι καταναλωτές να αγοράζουν μέσω διαδικτύου και τα ποσά που δαπανούν. Παράλληλα, μελετά παράγοντες που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη, τις μεθόδους πληρωμής και παράδοσης.



Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε δείγμα 600 Ελλήνων καταναλωτών που πραγματοποιούν online αγορές.

Βασικά Ευρήματα:

Η έρευνα καταγράφει την περαιτέρω ωρίμανση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, με τους καταναλωτές να διατηρούν έντονη ψηφιακή δραστηριότητα και να ενσωματώνουν σταθερά τις online αγορές στην καθημερινότητά τους.



Το 77,6% δηλώνει ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου «συχνά» ή «πολύ συχνά», ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2025.



Οι βασικοί λόγοι που ενισχύουν τις online αγορές παραμένουν η εξοικονόμηση χρόνου και οι καλύτερες τιμές. Το 75,4% συμφωνεί ότι οι αγορές μέσω διαδικτύου προσφέρουν περισσότερο χρόνο για άλλες ασχολίες, ενώ το 74,2% θεωρεί ότι επιτυγχάνει καλύτερες τιμές. Παράλληλα, η ταχύτητα στις αγορές αξιολογείται θετικά από το 64,2% των συμμετεχόντων.



Στις δημοφιλέστερες κατηγορίες online αγορών ξεχωρίζουν:

τα είδη ένδυσης και υπόδησης με 75,7%

η διαμονή σε καταλύματα με 73,3%

οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες με 68,5%

η παραγγελία έτοιμου φαγητού με 64,5%

τα εισιτήρια για εκδηλώσεις και συναυλίες με 62,7%

τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας με 58,9%

Η μηνιαία δαπάνη παραμένει συγκεντρωμένη κυρίως έως τα 500 ευρώ, ωστόσο αυξάνεται το ποσοστό όσων ξοδεύουν πάνω από 500 ευρώ τον μήνα για online αγορές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εμπιστοσύνη προς τα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Οι καταναλωτές εμπιστεύονται περισσότερο:

e–shops με γνωστό όνομα ή σύνδεση με μεγάλη αλυσίδα (72,8%)

άμεση εξυπηρέτηση πριν και μετά την αγορά (67,1%)

καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο site (67%)

καλές κριτικές σε blogs και forums (63,7%)

Συνολικά, η έρευνα δείχνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν λειτουργεί πλέον συμπληρωματικά, αλλά αποτελεί βασικό κανάλι αγορών. Οι καταναλωτές αναζητούν ευκολία, ταχύτητα, καλύτερες τιμές και αξιοπιστία, ενώ η εμπιστοσύνη χτίζεται όλο και περισσότερο μέσα από την ποιότητα εξυπηρέτησης, τη διαφάνεια, τις κριτικές και την αναγνωρισιμότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η εμπιστοσύνη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, με βασικά κριτήρια το αναγνωρίσιμο brand, την ποιοτική εξυπηρέτηση, το εύχρηστο website, τις θετικές κριτικές και τις πιστοποιήσεις αξιοπιστίας. Στις πληρωμές κυριαρχεί η χρεωστική κάρτα, ενώ τα ψηφιακά πορτοφόλια ενισχύονται. Στις παραδόσεις, τα lockers αναδεικνύονται σε βασική επιλογή, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία.



Μπορείτε να δείτε παρακάτω ολόκληρη την έρευνα: