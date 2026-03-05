Η περιποίηση δέρματος κυριαρχεί: Πού επενδύουν οι Ελληνίδες στην ομορφιά τους

Μία σταθερή και δυναμική παρουσία στο ευρωπαϊκό περιβάλλον διατηρεί η ελληνική αγορά καλλυντικών, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της τόσο για την εγχώρια οικονομία όσο και για το εξαγωγικό προφίλ της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Cosmetics Europe (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Βιομηχανίας Καλλυντικών), η συνολική αξία της αγοράς (σε τιμές λιανικής) ανέρχεται σε 1,714 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 1,6% της ευρωπαϊκής αγοράς καλλυντικών.

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ελλάδα φτάνει τα 165 ευρώ, επίπεδο υψηλότερο από χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, αν και παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 183 ευρώ. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης στην εγχώρια αγορά.

Σε επίπεδο κατηγοριών προϊόντων, η περιποίηση δέρματος κυριαρχεί, καταλαμβάνοντας το 42,5% της αγοράς. Ακολουθούν τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών με 22%, τα διακοσμητικά καλλυντικά με 13,2%, τα προϊόντα καθημερινής υγιεινής (12,9%) και τα αρώματα με 9,4%. Η ισχυρή παρουσία της περιποίησης δέρματος καταδεικνύει τη στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα φροντίδας και ευεξίας.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στον τομέα των εξαγωγών. Το 2024 καταγράφηκε αύξηση 6,4% σε σχέση με το 2023, με την Ελλάδα να παρουσιάζει ισχυρή ανάκαμψη, ξεπερνώντας σε επιδόσεις αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων καλλυντικών.

Καθοριστικός ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 163 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) στον τομέα των καλλυντικών, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση και στην εγχώρια παραγωγή, αποτελώντας τη ραχοκοκαλιά του κλάδου.

Συνολικά, η ελληνική αγορά καλλυντικών εμφανίζει ανθεκτικότητα και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, ιδιαίτερα μέσα από την ενίσχυση των εξαγωγών και την επένδυση στην καινοτομία. Την ίδια στιγμή, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ και τα ηλεκτρονικά φαρμακεία εντείνεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana (Ιανουάριος 2026) συνολικά στα σούπερ μάρκετ (ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα) η κατηγορία των καλλυντικών αποτιμάται σε πωλήσεις 596 εκατ. ευρώ (αύξηση 1,7% σε σχέση με το 2024). Μερίδιο 28,8% καταλαμβάνουν προϊόντα ομορφιάς και αντηλιακά, 28,2% περιποίησης μαλλιών και styling, 27,8% περιποίησης δέρματος και 15,2% προϊόντα στοματικής υγιεινής. Στα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ οι πωλήσεις καλλυντικών φτάνουν τα 10 εκατ. ευρώ (-1,5% σε σχέση με το 2024). Μερίδιο 36,8% καταλαμβάνει η κατηγορία περιποίησης δέρματος, 27,2% περιποίησης μαλλιών και styling, 18,9% τα προϊόντα ομορφιάς και αντιηλιακά και 17,2% τα προϊόντα στοματικής υγιεινής.

Στα ηλεκτρονικά φαρμακεία η κατηγορία των καλλυντικών αποτιμάται στα 114 εκατ. ευρώ (αύξηση 4,6% σε σχέση με το 2024). Κυριαρχούν τα προϊόντα περιποίησης δέρματος με μερίδιο 57,5% των συνολικών πωλήσεων και ακολουθούν τα προϊόντα ομορφιάς και αντιηλιακά (23,4%), τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και styling (10,1%) και τα προϊόντα στοματικής υγιεινής (9,1%).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.