Ετοιμάζεται συγχώνευση «γιγάντων» στα καλλυντικά: Στην ίδια «στέγη» Estée Lauder και Ζαν Πολ Γκοτιέ

Η Estée Lauder βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ισπανική Puig για συγχώνευση των δύο εταιρειών, με στόχο τη δημιουργία ενός «κολοσσού» 34,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο χώρο των καλλυντικών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Euronews, η Estee Lauder επιλέγει αυτόν τον δρόμο, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της στον τομέα των αρωμάτων και να αναστρέψει μια παρατεταμένη πτώση των πωλήσεων.

Αν η συγχώνευση πραγματοποιηθεί, διάσημα brans όπως τα MAC Cosmetics, Clinique, Charlotte Tilbury και Ζαν Πολ Γκοτιέ (Jean Paul Gaultier) αναμένεται να βρεθούν κάτων από την ίδια «στέγη».

Συζητήσεις εν μέσω χιλιάδων απολύσεων

Η Estée Lauder επιβεβαίωσε τις συνομιλίες, αλλά δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμα καμία συμφωνία με την ισπανική εταιρεία Puig, η οποία δραστηριοποιείται εδώ και έναν αιώνα.

Η αμερικανική πολυεθνική καλλυντικών προσπαθεί να ανακόψει την πτώση των πωλήσεων, με τα έσοδα να μειώνονται σε κάθε ένα από τα τελευταία τρία χρόνια.

Το 2025 ανακοίνωσε ότι θα περικόψει έως και 7.000 θέσεις εργασίας έως το οικονομικό έτος 2026, δηλαδή πάνω από το 11% του εργατικού της δυναμικού. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Stéphane de La Faverie, δήλωσε ότι η εταιρεία μετασχηματίζει το λειτουργικό της μοντέλο ώστε να γίνει «πιο ευέλικτο, ταχύτερο και πιο αποδοτικό».

«Η Estée Lauder έχει χάσει τον προσανατολισμό της τα τελευταία χρόνια και χρειάζεται να κάνει κάτι ριζικό για να επανέλθει στην κορυφή», δήλωσε ο Dan Coatsworth, επικεφαλής αγορών της AJ Bell.

«Μια εξαγορά της Puig είναι μια ενδιαφέρουσα προοπτική, αλλά η ιστορία δείχνει ότι η συγχώνευση δύο εταιρειών δεν αποτελεί εγγυημένη συνταγή επιτυχίας», πρόσθεσε.

Η Puig διαχειρίζεται brands μακιγιάζ, περιποίησης δέρματος και αρωμάτων όπως τα Nina Ricci, Jean Paul Gaultier και Dr. Barbara Sturm.

Η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης στις αρχές του 2024.

Ανταγωνισμός με τη L’ Oréal

Μια συγχώνευση μεταξύ της Estée Lauder και της Puig θα δημιουργούσε μια εταιρεία αξίας άνω των 34,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως έγραψε η Sydney Wagner της Jefferies, και θα εξασφάλιζε στην εταιρεία ισχυρότερη θέση στον τομέα των αρωμάτων, που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου της Puig.

Παρ’ ότι τα αρώματα παραμένουν ένας δυναμικός κλάδος, η Wagner σημείωσε ότι ο ανταγωνισμός από ανεξάρτητα brands εντείνεται και η L’ Oréal έχει ενισχύσει τη θέση της.

Σημειώνεται ότι σήμερα Τρίτη 24 Μαρτίου, οι μετοχές της Estée Lauder υποχώρησαν κατά περισσότερο από 7,5% περίπου στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ την ίδια ώρα η μετοχή της Puig σημείωνε άνοδο σχεδόν 13% στη Μαδρίτη.