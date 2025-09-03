Η κληρονόμος της L'Oréal έχει γίνει φέτος πλουσιότερη κατά 24 δισ. δολάρια

Η 72χρονη κληρονόμος της εταιρείας καλλυντικών, L'Oréal, αύξησε την περιουσία της κατά 24 δισεκατομμύρια δολάρια από τις αρχές της χρονιάς – με αποτέλεσμα να είναι σήμερα πλουσιότερη από οποιονδήποτε άνθρωπο στην Ασία.

Η Φρανσουάζ Μπετανκούρ Μάγιερς, δισέγγονή του ιδρυτή της L'Oréal, Εζέν Σούλερ, είδε την περιουσία της να αυξάνεται κατά 32% τους προηγούμενους οκτώ μήνες στα περίπου 98 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό φυσικά αντανακλά την αύξηση κατά 17% που έχει καταγράψει φέτος η μετοχή της L'Oréal, που πλέον διαπραγματεύεται στην περιοχή των 400 δολαρίων. Η άνοδος της μετοχής έδωσε ώθηση στην περιουσία της κληρονόμου του Ομίλου, η οποία κατέχει ποσοστό που φτάνει το 35% στη μητρική εταιρεία ονομάτων όπως η Maybelline, η Lancôme και η Redken.

Με βάση τη σχετική λίστα των δισεκατομμυριούχων που καταρτίζει το οικονομικό πρακτορεία, Bloomberg, η Μπετανκούρ Μάγιερς βρίσκεται στην έκτη θέση των πιο κερδισμένων ανθρώπων της χρονιάς, ξεπερνώντας τους συνιδρυτές της Alphabet, Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, το διευθύνοντα σύμβουλο της Pop Mart, Γουάνγκ Νινγκ, αλλά και τον διευθύνοντα σύμβουλο της SoftBank, Μασαγιόσι Σον, οι οποίοι κατάφεραν να αυξήσουν τις περιουσίες κατά 17 έως 21 δισεκατομμύρια δολάρια από τις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου.

Στην 20άδα των πλουσιότερων στον κόσμο

Όσον αφορά τη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη, η κληρονόμος της L'Oréal βρίσκεται στη 18η θέση ακολουθούμενη από τον Πρόεδρο της Reliance Industries, Μουκές Αμπάνι, του οποίου η περιουσία φτάνει τα 97 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, η κ. Μπετανκούρ Μάγιερς βρίσκεται πίσω από την Άλις Γουόλτον, την κληρονόμο της Walmart, της οποίας η περιουσία αγγίζει τα 118 δισεκατομμύρια δολάρια και ήταν αυτή που αντικατέστησε την κληρονόμο της L'Oréal στην πρώτη θέση της λίστας με τις πλουσιότερες γυναίκες παγκοσμίως.

Οικογενειακή υπόθεση

Η 72χρονη κληρονόμησε το μερίδιο στη L'Oréal από τη μητέρα της, Λίλιαν, η οποία πέθανε το 2017, ενώ στα τέλη του 2023 έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία με περιουσία που ξεπέρασε τα 100 δισ. δολάρια.

Παρόλα αυτά, η δραματική πτώση της τιμής της μετοχής της εταιρείας της πέρυσι είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινήσει τη χρονιά, με περιουσία χαμηλότερη από 75 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τον περασμένο Απρίλιο, η Φρανσουάζ Μπετανκούρ Μάγιερς αποχώρησε μετά από 28 χρόνια από τη θέση της στο διοικητικό συμβούλιο της L'Oréal. Ένας από τους δύο γιους της, ο Ζαν-Βικτόρ Μάγιερς, την αντικατέστησε στη θέση του αντιπροέδρου στον κολοσσό των καλλυντικών.