Meta: Μειώνει ακόμη περισσότερο τον ανθρώπινο παράγοντα στην επιτήρηση των social media

Η Meta προχωρά στην μεγαλύτερη αυτοματοποίηση της διαδικασίας επιτήρησης περιεχομένου που έχει κάνει έως τώρα, αλλάζοντας ριζικά το πώς φιλτράρει και διαγράφει αναρτήσεις σε Facebook, Instagram και WhatsApp. Η εταιρεία δηλώνει πως θα μειώσει σημαντικά τον αριθμό των ανθρώπων που κάνουν επισκόπηση σε περιεχόμενο, προτιμώντας την αυξημένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.



Τι σχεδιάζει η Meta

Η Meta ανακοίνωσε πως σκοπεύει να μειώσει τον ανθρώπινο παράγοντα στον έλεγχο του περιεχομένου και να αντικαταστήσει θέσεις εργασίας με επενδύσεις σε AI συστήματα. Το πλάνο αφορά κυρίως εξωτερικούς συνεργάτες που αναλαμβάνουν τον έλεγχο των αναρτήσεων, αλλά και την αξιολόγηση περιεχομένου που έχει σημειωθεί ως «ύποπτη» από τους αυτοματοποιημένους μηχανισμούς της Meta. Η εταιρεία λέει πως η αλλαγή αυτή θα την βοηθήσει να αντιμετωπίζει προβλήματα πιο γρήγορα σε σύγκριση με την παρούσα πρακτική, αλλά δεν έχει αποκαλύψει πόσες θέσεις θα επηρεαστούν άμεσα.



Τι θα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη

Τα νέα συστήματα ΑΙ που προγραμματίζει η Meta δεν θα περιοριστούν στην απλή προεπιλογή περιεχομένου, αλλά θα αναλαμβάνουν και την τελική απόφαση σε πολλά προβλήματα που προηγουμένως χρειάζονταν ανθρώπινη παρέμβαση. Ανάμεσα στα πράγματα που θα χειρίζεται περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη είναι η ανίχνευση scam και οι περιπτώσεις προσωπικής απάτης, η αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου και αναρτήσεων προπαγάνδας, η ταυτοποίηση υλικού που σχετίζεται με παιδική πορνογραφία και, τέλος, η ανίχνευση παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων.



Τι θα μείνει για τους ανθρώπους;

Παρόλη την αυτοματοποίηση, η Meta διαβεβαιώνει πως ο ανθρώπινος παράγοντας θα παραμείνει κρίσιμος για τις πιο «ευαίσθητες» αποφάσεις. Επαγγελματίας στο χώρο των social media θα είναι πλέον απαραίτητος για την επανεξέταση απενεργοποιήσεων λογαριασμών και περιπτώσεις που αφορούν δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης, αποφάσεις που αφορούν αναφορές σε θέματα παιδικής πορνογραφίας και επίβλεψη, τροποποίηση και βελτίωση των AI συστημάτων.



Τι σημαίνει για τους χρήστες;

Για τους περισσότερους χρήστες, η αλλαγή δεν θα έχει άμεση προφανή επίδραση, αλλά θα μεταβάλει το πώς υλοποιείται η προστασία του περιεχομένου στις πλατφόρμες της Meta. Οι χρήστες έχουν ήδη παραπονεθεί πως τα συστήματα ΑΙ κάνουν πολλά λάθη, ιδιαίτερα όταν ζητάνε να φτάσουν σε ανθρώπινη αναθεώρηση. Ταυτόχρονα, η Meta αναφέρει πως τα νέα συστήματα έχουν μειώσει σημαντικά το ποσοστό των πολύ αυστηρών αποφάσεων και προσφέρουν πιο συνεκτική προστασία.