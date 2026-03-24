Πώς να σταματήσετε τις κλήσεις από άγνωστους αριθμούς

Οι ανεπιθύμητες κλήσεις από αγνώστους αριθμούς, εταιρείες πωλήσεων ή και απατεώνες που προσπαθούν να αντλήσουν πληροφορίες και προσωπικά στοιχεία είναι ένας από τους πιο ενοχλητικούς παράγοντες στην καθημερινή χρήση του κινητού. Ευτυχώς, τόσο τα Android όσο και τα iPhone έχουν ενσωματωμένα εργαλεία που βοηθούν τους χρήστες να μειώσουν ή να σταματήσουν τις κλήσεις από αγνώστους αριθμούς, χωρίς να χρειάζονται ειδικές γνώσεις.



Οι βασικές ρυθμίσεις

Πριν φτάσουμε σε πιο προχωρημένες λύσεις, ξεκινήστε με τις απλές ρυθμίσεις που προσφέρει το κινητό σας. Αν ένας αριθμός επιμένει, ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Do Not Disturb», η οποία μπορεί να αποκλείσει κλήσεις από άγνωστους αριθμούς που δεν υπάρχουν στις επαφές.



Ρυθμίσεις σε Android

Τα Android έχουν διάφορες προσεγγίσεις, ανάλογα με τον κατασκευαστή (Samsung, Google Pixel, Huawei, κ.λπ.), αλλά οι βασικές λειτουργίες είναι παρόμοιες:

Απενεργοποίηση κλήσεων από άγνωστους αριθμούς

1. Ανοίξτε το “Τηλέφωνο”.

2. Πατήστε “Περισσότερα” > “Ρυθμίσεις” > “Κλήσεις”.

3. Επιλέξτε “Απενεργοποίηση κλήσεων από άγνωστους” ή “Απενεργοποίηση κλήσεων από άγνωστους αριθμούς”.

4. Ενεργοποιήστε την επιλογή.



Χρήση της λειτουργίας “Do Not Disturb”

1. Ανοίξτε το “Ρυθμίσεις” > “Ηχο & ήχος” > “Μην ενοχλείτε”.

2. Ενεργοποιήστε την λειτουργία.

3. Στις “Εξαιρέσεις”, επιλέξτε “Κλήσεις από επαφές” ή “Μόνο από επαφές”.



Προσθήκη αριθμού στη “Μαύρη λίστα”

1. Ανοίξτε το “Τηλέφωνο”.

2. Πατήστε “Καταχώρηση κλήσεων”.

3. Επιλέξτε τον άγνωστο αριθμό.

4. Πατήστε “Πληροφορίες” > “Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμού”.



Ρυθμίσεις σε iPhone

Τα iPhone προσφέρουν επίσης ενσωματωμένες λύσεις, ιδιαίτερα μέσω του Do Not Disturb και του Silence Unknown Callers.



Ενεργοποίηση της “Silence Unknown Callers” (Σίγαση από αγνώστους)

1. Ανοίξτε το “Τηλέφωνο”.

2. Πατήστε “Ρυθμίσεις” > “Τηλέφωνο”.

3. Ενεργοποιήστε την επιλογή “Σιγή από αγνώστους”.

4. Οι κλήσεις από αγνώστους θα έρχονται στη λίστα και θα εμφανίζονται ως “Unknown Caller”, χωρίς να χτυπήσει η συσκευή.



Χρήση του “Do Not Disturb” (Μην ενοχλείτε)

1. Ανοίξτε “Ρυθμίσεις” > “Μην ενοχλείτε”.

2. Ενεργοποιήστε την λειτουργία.

3. Στις “Εξαιρέσεις”, επιλέξτε “Καλούντες” και προσθέστε τις αγαπημένες επαφές σας.



Προσθήκη αριθμού σε “Αποκλεισμός κλήσεων”

1. Ανοίξτε το “Τηλέφωνο”.

2. Πατήστε “Λήψεις” και επιλέξτε τον άγνωστο αριθμό.

3. Πατήστε “Περισσότερα” > “Προσθήκη σε αποκλεισμό”.



Επιπλέον βοήθεια: Πρόσθετα εργαλεία

Αν οι ενσωματωμένες λύσεις δεν αρκούν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής εργαλεία. Στο Android, βρείτε τον ανιχνευτή spam, επιλέξτε “Προστασία spam” στις ρυθμίσεις της εφαρμογής τηλεφώνου και ενεργοποιήστε την. Στο iPhone, υπάρχουν εφαρμογές που προσθέτουν επιπλέον προστασία, αλλά η Apple προσφέρει ήδη πολλά μέσα. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα μπλοκαρίσματος των κλήσεων και από απόκρυψη μέσα από εντολή που δίνεται απευθείας στον πάροχο της σύνδεσής σας.