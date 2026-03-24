Διευθύνων σύμβουλος εταιρείας AI: Στο 30% η ανεργία για την GenZ

Η δήλωση του CEO της ServiceNow Μπιλ Μακντέρμοντ στο CNBC ότι η ανεργία στη γενιά των GenZ θα φτάσει έως και το 30% λόγω της χρήσης AI έχει προκαλέσει αντιδράσεις και συζήτηση στην αγορά εργασίας και τα social media. Αν και η προσέγγισή του έχει σαφές εμπορικό υπόβαθρο, η βασική ερώτηση παραμένει στο κατά πόσο πιθανό είναι ένα τέτοιο σενάριο και πώς πρέπει να προετοιμαστεί η νεότερη γενιά.



Τι λέει ο CEO της ServiceNow

Ο Μπιλ Μακντέρμοντ μίλησε στην πρωινή εκπομπή του CNBC “Squawk on the Street” και δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για την εξέλιξη της AI, αλλά τόνισε και τις πιθανές επιπτώσεις στην απασχόληση. Ανέφερε πως πολύ μεγάλο κομμάτι της εργασίας θα αναλάβουν πλέον μηχανισμοί τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι θα πετύχουν επίπεδα παραγωγικότητας που οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να προσεγγίσουν.

Μιλώντας για την Gen Z, ο Μακντέρμοντ είπε ότι ήδη η ανεργία περίπου του 9% στη γενιά των πρόσφατα αποφοίτων των Πανεπιστημίων είναι απλά μια «προσωρινή πρόσβαση» σε έναν πιο σκληρό και δύσκολο χώρο εργασίας. Στη συνέχεια προέβλεψε πως τα επίπεδα ανεργίας μπορεί να φθάσουν σχεδόν στο 30% στα επόμενα δύο τρία χρόνια, αν η AI συνεχίσει να εισχωρεί τόσο γρήγορα στις επιχειρήσεις.

ServiceNow CEO Bill McDermott warns that the rise of AI agents could push unemployment among college graduates to mid-30% range. pic.twitter.com/e87klPqT8N — Rohan Paul (@rohanpaul_ai) March 14, 2026

Το παρασκήνιο

Ο Μακντέρμοντ δεν είναι ούτε ουδέτερος παρατηρητής ούτε ένας από τους πιο επικριτές της AI. Η ServiceNow, η πλατφόρμα του για αυτοματισμούς σε επίπεδο enterprise, προσπαθεί να προσαρμοστεί στην νέα εποχή της agentic AI και η μετοχή της είχε προβλήματα λόγω της πίεσης των νέων εταιρειών στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Τον προηγούμενο χρόνο, η ServiceNow ανακοίνωσε συνεργασία με την OpenAI για την ανάπτυξη “νέων εμπειριών AI ”, κάτι που την τοποθετεί ξεκάθαρα στον κόσμο των AI agents και λιγότερο στο παραδοσιακό SaaS. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η μετοχή της ServiceNow σημείωσε μικρή άνοδο, κάτι που δείχνει πως οι προβλέψεις του προκάλεσαν αντίδραση και στην αγορά.



Πόσο ρεαλιστική είναι η πρόβλεψη;

Η πρόβλεψη για έως 30% ανεργίας δεν έχει στηριχθεί σε λεπτομερή έρευνα ή κάποιο οικονομικό μοντέλο, αλλά προέρχεται από την προσωπική του εκτίμηση βλέποντας την κατεύθυνσης της αγοράς. Αρκετοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η AI θα εξαφανίσει ορισμένα είδη εργασίας, αλλά θα δημιουργήσει και νέα, ενώ η πραγματική πρόκληση είναι η μετάβαση των εργαζομένων από τη μία εποχή στην άλλη.

Η δήλωση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην πολιτική σκηνή. Ο Αμερικανός πολιτικός Μπέρνι Σάντερς δήλώσε πως αν η AI πράγματι απειλεί την οικονομία -όπως ισχυρίζονται οι CEO μεγάλων εταιρειών- τότε το λογικό είναι να υπάρξει προσωρινή παύση ή ρύθμιση της λειτουργίας της, μέχρι να καταλάβουμε πώς θα επηρεαστεί η απασχόληση και η κοινωνία. Σύμφωνα με τον Σάντερς, η βιομηχανία του AI πρέπει “να θέσει τα προϊόντα στην άκρη” ή να αποδείξει πρώτα πώς θα προστατευθεί η εργασία και η ευημερία των πολιτών.

Τι μπορεί να προσδοκά η Gen Z;

Για την Gen Z, η δήλωση του Μακντέρμοντ είναι πολύπλοκη. Οι νέοι καλούνται να προετοιμαστούν για ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά η διαφορά τους από τα διάφορα AI agents θα βρίσκεται στην κριτική σκέψη, τη δημιουργική λύση προβλημάτων και τις δεξιότητες που τα μηχανικά συστήματα δεν μπορούν να αντιγράψουν άμεσα. Παράλληλα, η συζήτηση που ξεκινά από τέτοιες προβλέψεις τονίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει πολιτική παρέμβαση, επαγγελματική κατάρτιση και επένδυση σε προγράμματα μάθησης για νέες δεξιότητες που θα συμβαδίζουν με την AI.

