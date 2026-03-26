Η Google απειλεί με έφεση στην καταδικαστική απόφαση για παιδικό εθισμό στα social media

Η απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου που έκρινε εταιρείες τεχνολογίας υπεύθυνες για τον εθισμό ανήλικης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από τους εμπλεκόμενους ομίλους, με την Google να δηλώνει ότι διαφωνεί με το σκεπτικό της ετυμηγορίας και να προαναγγέλλει την άσκηση έφεσης.

«Διαφωνούμε με την ετυμηγορία και σκοπεύουμε να ασκήσουμε έφεση. Η υπόθεση αυτή παρερμηνεύει το YouTube, το οποίο είναι μια υπεύθυνα σχεδιασμένη πλατφόρμα συνεχούς ροής (streaming) και όχι ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε σε δήλωσή της εκπρόσωπος της Google.

Τι αποφάσισε το δικαστήριο

Δικαστήριο στο Λος Άντζελες έκρινετην Meta και το YouTube υπεύθυνα για ζημιά σε μια 20χρονη γυναίκα, της οποίας η υπερβολική χρήση των πλατφορμών στην παιδική και εφηβική της ηλικία πέρασε σε επίπεδο εθισμού. Η ομάδα ηγεσίας κατέληξε σε συνολική αποζημίωση περίπου 3 εκατομμυρίων δολαρίων, με τη Meta να αναλαμβάνει το 70% και το YouTube το υπόλοιπο 30%.

Σε μια δεύτερη φάση, το δικαστήριο ανακοίνωσε επιπλέον 3 εκατομμύρια δολάρια πρόστιμο, που συνολικά ανεβάζουν το συνολικό ποσό στα 6 (εκατομμύρια δολάρια). Η απόφαση βασίστηκε στο επιχείρημα ότι οι εταιρείες δεν προειδοποίησαν επαρκώς για τους κινδύνους που δημιουργούσαν οι σχεδιασμοί των εφαρμογών τους σε παιδιά και εφήβους.

Η ιστορία της πρωταγωνίστριας

Η πρωταγωνίστρια της υπόθεσης φέρεται να ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το YouTube στα 6 της και το Instagram στα 9, σχεδόν όλη τη μέρα. Η συνήγορος υποστήριξε ότι η υπερένταση που υφίσταται από τη χρήση των δύο social media συνέβαλε στη πρόκληση μιας σοβαρής ψυχικής κρίσης, με συμπτώματα όπως άγχος, κατάθλιψη, δυσμορφία και τάσεις/σκέψεις για αυτοκτονία.



Το υλικό της δίκης επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σχεδιασμού, όπως το «ατελείωτο scroll», το autoplay, οι ατελείωτες συστάσεις περιεχομένου και οι συνεχείς ειδοποίησης, που -όπως ισχυρίστηκαν οι δικηγόροι- είχαν σχεδιαστεί για να «κρατάνε» τους χρήστες περισσότερο και συνεχόμενα στην πλατφόρμα.

Γιατί θεωρείται σημαντική αυτή η απόφαση

Η απόφαση αποτελεί μια από τις πρώτες περιπτώσεις στις ΗΠΑ, όπου ένα δικαστήριο θεωρεί τη σχεδίαση μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης ή βίντεο ως αιτία για σωματική και πνευματική ζημιά, παρόμοια με κλασικές περιπτώσεις προϊόντων που θεωρήθηκαν «εθιστικά» ή «επικίνδυνα». Αυτό δημιουργεί προηγμένο για τις μελλοντικές δίκες, αφού πλέον τα δικαστήρια μπορούν να ορίζουν σε τεχνολογικές εταιρείες όταν ο σχεδιασμός των πλατφορμών τους θεωρείται ότι προκαλεί βλάβες σε νεαρούς χρήστες.