Εικόνες από την κηδεία Λαριτζανί στην Τεχεράνη - Νεκρός ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών λέει το Ισραήλ

Τελείται στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, η κηδεία του ισχυρού επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αλί Λαριτζανί.

Ο Αλί Λαριτζανί σκοτώθηκε χθες Τρίτη, εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών του Ισραήλ και των ΗΠΑ, με τον αρχηγό του ιρανικού στρατού να ορκίζεται πως οι δυνάμεις του θα «εκδικηθούν» τον θάνατό του.

Βίντεο από την κηδεία του Αλί Λαριτζανί στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη παρουσία πλήθους κόσμου έρχεται στη δημοσιότητα.

Το φέρετρο με τον Λαριτζανί, όπως και αυτά του γιου του αλλά και του επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σουλεϊμανί είναι τοποθετημένο σε μία αυτοσχέδια νεκροφόρα που περνά μέσα από το πλήθος που κρατά σημαίες του Ιράν.

Funeral of top Iranian security official Ali Larijani, who was killed in an Israeli strike https://t.co/iCThwzUPvt pic.twitter.com/lHzvUrgks3 — Russian Market (@runews) March 18, 2026

Δείτε LIVE εικόνα από τις κηδείες Λαριτζανί και Σουλεϊμάνι:

«Νεκρός ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών»

Ο Λαριτζανί σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Η κηδεία συνέπεσε με την ανακοίνωση από το Ισραήλ ότι εξόντωσε ένα άλλο ηγετικό στέλεχος του ιρανικού καθεστώτος τον υπουργό Πληροφοριών Ισμαΐλ Χατίμπ, κάτι που επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ.

«Σήμερα, αναμένονται σημαντικές εκπλήξεις σε όλους τους τομείς που θα κλιμακώσουν τον πόλεμο που διεξάγουμε εναντίον του Ιράν και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Η ένταση των επιθέσεων στο Ιράν αυξάνεται. Ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Χατίμπ, επίσης εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας» σημείωσε.

Ο Κατζ σημείωσε ότι αυτός και ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου «εξουσιοδότησαν τον Ισραηλινό Στρατό να εξαλείψει οποιαδήποτε ανώτερη ιρανική προσωπικότητα... χωρίς την ανάγκη πρόσθετης έγκρισης».

Ο Χατίμπ ήταν μεταξύ των αξιωματούχων για τους οποίους οι ΗΠΑ αναζητούσαν πληροφορίες την περασμένη εβδομάδα, προσφέροντας αμοιβή έως και 10 εκατομμύρια δολάρια.

Το Ιράν δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο.

Τον θάνατο του υπουργού Πληροφοριών του Ιράν Ισραήλ Χατίμπ ανακοίνωσαν και οι IDF. «Σε μια ακριβή αεροπορική επιδρομή υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Πληροφοριών στην Τεχεράνη, ο υπουργός Πληροφοριών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, Ισμαήλ Χατίμπ, εξουδετερώθηκε εν μία νυκτί», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Κρεμλίνο: Καταδικάζουμε τις δολοφονίες ηγετών του Ιράν

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο καταδικάζει τη δολοφονία των ηγετών του Ιράν στις αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ, μια ημέρα αφότου το Ιράν επιβεβαίωσε ότι ο Αλί Λαριτζανί, ανώτερος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε στην Τεχεράνη.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα οποιεσδήποτε ενέργειες που αποσκοπούν στη βλάβη της υγείας ή ακόμη και στη δολοφονία ή την εξόντωση μελών της ηγεσίας του κυρίαρχου και ανεξάρτητου Ιράν, καθώς και άλλων χωρών. Καταδικάζουμε τέτοιες ενέργειες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για την αντίδραση της Ρωσίας στον θάνατο του Λαριτζανί.