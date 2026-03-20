Βαρύς απολογισμός στη Μέση Ανατολή: 4.327 νεκροί σε 13 χώρες έως τώρα

Ο Πόλεμος στη Μέση Ανατολή ξεφεύγει πλέον από κάθε έλεγχο, μετατρέποντας ολόκληρη την περιοχή σε ένα μέτωπο καταστροφής. Επιθέσεις και νέοι γύροι στρατιωτικών πληγμάτων από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν παρασύρουν 13 χώρες του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής στον πόλεμο, αφήνοντας πίσω χιλιάδες νεκρούς, ανάμεσά τους εκατοντάδες παιδιά.

Οι λιβανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ακόμη 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, προσθέτοντας στους χιλιάδες νεκρούς σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και τα ιρανικά πλήγματα εναντίον του Ισραήλ, αμερικανικών βάσεων και χωρών του Κόλπου.

Ακολουθούν οι αριθμοί όπως έχουν δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με το Sky News, το οποίο σημειώνει ότι δεν έχει τους επιβεβαιώσει ανεξάρτητα.

Ιράν

Περίπου 3.186 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων 1.394 άμαχοι, τουλάχιστον 210 παιδιά, σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση HRANA.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών σε 1.270.

Reuters

Η HRANA αναφέρει ότι τα δεδομένα της προέρχονται από αναφορές, τοπικές επαφές, ιατρικές και επείγουσες υπηρεσίες, δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών, ανοιχτές πηγές και επίσημες ανακοινώσεις.

Λίβανος

Περίπου 1.021 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές. Περισσότερα από 100 παιδιά βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ακόμη 2.641 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Reuters

Ιράκ

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τις ιρακινές αρχές, οι περισσότεροι μέλη των σιιτικών Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης.

Ισραήλ

15 άμαχοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας, καθώς και δύο στρατιώτες, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Δυτική Όχθη

Επίσης, τέσσερις Παλαιστίνιες γυναίκες σκοτώθηκαν σε ιρανική πυραυλική επίθεση.

ΗΠΑ

Δεκατρία μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν σκοτωθεί.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Οκτώ άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ιρανικές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων δύο στρατιώτες, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Reuters

Κουβέιτ

Οι αρχές αναφέρουν έξι νεκρούς, μεταξύ των οποίων δύο άνθρωποι που σκοτώθηκαν από ιρανικές επιθέσεις, δύο στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών και δύο στρατιώτες.

Συρία

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ιρανικό πύραυλο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Ομάν

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση με drone σε βιομηχανική ζώνη στην επαρχία Σοχάρ, ενώ ένας ακόμη σκοτώθηκε όταν βλήμα έπληξε δεξαμενόπλοιο ανοικτά της Μουσκάτ.

Σαουδική Αραβία

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βλήμα έπεσε σε κατοικημένη περιοχή στην πόλη Αλ Χαρζ, νοτιοανατολικά του Ριάντ.

Μπαχρέιν

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο ξεχωριστές ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Γαλλία

Ένας Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε και έξι ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση με drone στο βόρειο Ιράκ.