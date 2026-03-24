Ιράν: Αυτός είναι ο διάδοχος του Αλί Λαριτζανί - Πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας, το Ιράν προχώρησε στον διορισμό νέου επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, μετά τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί σε πρόσφατα ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, νέος γραμματέας του Συμβουλίου ορίστηκε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγάντρ, πρώην διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και πρόσωπο με στενές σχέσεις με τον εκλιπόντα.

Ποιος είναι ο νέος ισχυρός άνδρας της ασφάλειας

Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγάντρ θεωρείται στέλεχος της σκληροπυρηνικής πολιτικής πτέρυγας και διαθέτει μακρά πορεία σε καίριες θέσεις ασφαλείας.

Έχει διατελέσει αναπληρωτής υπεύθυνος ασφαλείας στο υπουργείο Εσωτερικών, αναπληρωτής στο Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σύμβουλος του επικεφαλής της Δικαιοσύνης για θέματα πρόληψης εγκλήματος.

Παράλληλα, είχε ηγηθεί του εκλογικού μηχανισμού του συντηρητικού συνασπισμού «Λαϊκό Μέτωπο Δυνάμεων της Ισλαμικής Επανάστασης», όπως αναφέρει το Al Arabiya.

Από το 2022 υπηρετούσε ως γραμματέας του Συμβουλίου Διάγνωσης Σκοπιμότητας, ενός κρίσιμου θεσμού που επιλύει διαφορές μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου των Φρουρών.

With the approval of Ayatollah Mojtaba Khamenei and by order of Masoud Pezeshkian, Mohammad‑Bagher Zolghadr replaced the martyred Ali Larijani in the Supreme National Security Council. pic.twitter.com/smwEyggT59 — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 24, 2026

Ο ρόλος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (SNSC), υπό την τυπική προεδρία του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, αποτελεί το βασικό όργανο συντονισμού της εξωτερικής πολιτικής και της στρατηγικής ασφάλειας του Ιράν.

Στη σύνθεσή του συμμετέχουν κορυφαίοι στρατιωτικοί, αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών, μέλη της κυβέρνησης και εκπρόσωποι του ανώτατου ηγέτη. Ο τελευταίος διατηρεί και τον τελικό λόγο σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κράτους.

Η σκιά του Λαριτζανί

Ο Αλί Λαριτζανί θεωρείτο μία από τις πιο ισχυρές και έμπειρες προσωπικότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής ασφάλειας.

Ο θάνατός του, κατά τη διάρκεια αμερικανο-ισραηλινών πληγμάτων την περασμένη εβδομάδα, δημιουργεί ένα κενό σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Σε κρίσιμη καμπή η Τεχεράνη

Ο διορισμός Ζολγάντρ έρχεται σε μια περίοδο όπου το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με πολλαπλές προκλήσεις, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο.

Η επιλογή ενός στελέχους με ισχυρό υπόβαθρο στην ασφάλεια και σαφή πολιτική τοποθέτηση ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να διατηρήσει σκληρή γραμμή, ενόψει των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.