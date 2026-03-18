Ποιοι είναι οι 3 πιθανοί διάδοχοι του Λαριτζανί για να γίνουν το «Νο2» του Ιράν

Ο θάνατος του Αλί Λαριτζανί, του επικεφαλής της ασφάλειας του Ιράν, έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό κενό εξουσίας στον πυρήνα του καθεστώτος, πυροδοτώντας εικασίες σχετικά με το ποιος θα μπορούσε να τον διαδεχθεί.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του θανάτου του βασικού αρχιτέκτονα της ιρανικής ασφάλειας, ξεκίνησαν οι διεργασίες για την κάλυψη του ρόλου του ανθρώπου που ουσιαστικά ηγήθηκε της χώρας μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ τον περασμένο μήνα. Σήμερα, το Ιράν αντιμετωπίζει πλέον μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες των τελευταίων δεκαετιών.

Ο Vali Nasr, καθηγητής στο Johns Hopkins και ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ότι ο αντικαταστάτης του Λαριτζανί θα διοριστεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Larijani’s replacement will be appointed by IRGC. With every assassination U.S. and Israel engineering greater radicalization of Iran’s leadership. It will makes for a bleak future for Iran, Iranians, the region and ultimately makes it far more difficult for U.S. to disentangle… — Vali Nasr (@vali_nasr) March 17, 2026

Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να συγκληθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, προκειμένου να διαχειριστεί τη μετάβαση. Παράλληλα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η δολοφονία του Λαριτζανί δεν πρόκειται να αποσταθεροποιήσει το πολιτικό σύστημα της χώρας.

Ποιοι είναι οι πιθανοί διάδοχοι του Λαριτζανί

Αναλυτές υπηρεσιών πληροφοριών και περιφερειακοί παρατηρητές έχουν εντοπίσει τέσσερις βασικές προσωπικότητες που θεωρούνται πιθανοί διεκδικητές του χαρτοφυλακίου ασφάλειας του Λαριτζανί, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι στιγμής πάντως, το Ιράν δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ούτε τις τελικές υποψηφιότητες ούτε την ενδεχόμενη επιλογή.

Μοχσέν Ρεζάι

Θεωρείται ο πλέον προβεβλημένος υποψήφιος. Πρώην αρχιστράτηγος των Φρουρών της Επανάστασης και νυν στρατιωτικός σύμβουλος του νέου Ανώτατου Ηγέτη, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Ο Ρεζάι εκπροσωπεί την «παλιά φρουρά» και διαθέτει την απαραίτητη στρατιωτική επιρροή για τη σταθεροποίηση του μηχανισμού ασφάλειας.

Σαΐντ Τζαλίλι

Γνωστός για την αδιάλλακτη ιδεολογική του στάση, ένας ενδεχόμενος διορισμός του Τζαλίλι θα σηματοδοτούσε στροφή προς μια πιο σκληρή και απομονωτική εξωτερική πολιτική.

Η επιρροή του στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας τον καθιστά έναν φυσικό, αν και πολωτικό, υποψήφιο.

Αχμάντ Βαχίντι

Ο νυν διοικητής των φρουρών της Επανάστασης και πρώην υπουργός Εσωτερικών, ο Βαχίντι αποτελεί ισχυρή στρατιωτική φυσιογνωμία με βαθιές διασυνδέσεις στις εσωτερικές δομές ασφάλειας του Ιράν.

Θα μπορούσε να αποτελέσει την προτιμώμενη επιλογή για ένα καθεστώς που δίνει προτεραιότητα στην εσωτερική σταθερότητα.