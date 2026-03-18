Ισραηλινά ΜΜΕ: Στόχος επίθεσης ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών - Μυστήριο για την τύχη του

Την ώρα που οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή ολοένα και κλιμακώνονται, τα ισραηλινά Μέσα μεταδίδουν πως ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Ισμαήλ Χατίμπ, σκοτώθηκε μετά από πλήγμα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (17/3).

Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, οι αξιωματούχοι αξιολογούν επί του παρόντος το αποτέλεσμα της επιχείρησης. Το Ιράν δεν έχει ακόμη σχολιάσει αυτήν την εξέλιξη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι Times of Israel, ο Ισμαήλ Χατίμπ φέρεται να σκοτώθηκε χθες το βράδυ σε ισραηλινό πλήγμα, ενώ στόχος φέρεται να αποτέλεσε σήμερα το πρωί στον Λίβανο και ο νέος διοικητής των Δυνάμεων Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης για λογαριασμό της Χεζμπολάχ, Ιμάμ Χοσεΐν.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι σκότωσε χθες στη Λωρίδα της Γάζας έναν διοικητή της Χαμάς ο οποίος εργαζόταν για την προώθηση του «προγράμματος πυραύλων ακριβείας» της οργάνωσης.

Η αεροπορική επιδρομή σκότωσε τον Γιαχιά Αμπού Λάμπντα, διοικητή του τμήματος εφοδιασμού και υλικοτεχνικής υποστήριξης της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Αμπού Λάμπντα ήταν υπεύθυνος για την «προμήθεια και μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και όπλων» για τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς.

חיל-האוויר תקף וחיסל את המחבל יחיא אבו-לבדה, מפקד במחלקת האספקה של ארגון הטרור חמאס, אתמול (ג׳).



במסגרת תפקידו אבו-לבדה היה אמון על רכישה ושינוע של ציוד צבאי ואמצעי לחימה עבור הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. אבו-לבדה הוביל וקידם עשרות טונות של חומרי גלם לייצור רקטות ורכיבים… pic.twitter.com/4FGQN2LQ2o — Israeli Air Force (@IAFsite) March 18, 2026

Παχλαβί: Η κατάρρευση του καθεστώτος πλησιάζει

Την ίδια ώρα, επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο ο Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος προειδοποίησε ότι η κατάρρευση του καθεστώτος των μουλάδων στο Ιράν πλησιάζει, αλλά απαιτείται στρατηγική υπομονή για την ανατροπή.

Σε συνέντευξή του στο Iran International, ο εξόριστος πρίγκιπας τόνισε ότι το «τελικό κάλεσμα» προς τον ιρανικό λαό για μαζικές κινητοποιήσεις θα δοθεί μόνο όταν οι συνθήκες είναι ώριμες.

Σύμφωνα με τον Παχλαβί, το καθεστώς δεν θα διστάσει να καταφύγει σε ακραία βία για να διατηρήσει την εξουσία του. Υποστήριξε ότι η ηγεσία της χώρας είναι έτοιμη να προχωρήσει ακόμη και σε μαζικές δολοφονίες πολιτών, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσεκτική οργάνωση της αντιπολίτευσης. «Το κίνημα πρέπει να προχωρήσει με σύνεση», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι ο λαός του Ιράν έχει ήδη υποστεί δεκαετίες καταπίεσης.

Αραγτσί: Tο πυρηνικό δόγμα της χώρας δεν θα αλλάξει

Η στάση του Ιράν εναντίον της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων δεν θα αλλάξει σημαντικά, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera σε σχόλιά του που αναμεταδόθηκαν σήμερα από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης δεν έχει ακόμα εκφράσει δημοσίως τις απόψεις του για το θέμα.

Ο πρώην ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην αρχή του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν, είχε εκφράσει με θρησκευτικό διάταγμα στις αρχές της δεκαετίας του 2000 την αντίθεσή του στην ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής.

Δυτικές χώρες, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, κατηγορούσαν επί χρόνια την Τεχεράνη ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αν και οι ιρανικές αρχές δηλώνουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμά τους προορίζεται αποκλειστικά για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Ο Αραγτσί δήλωσε πως τα θρησκευτικά διατάγματα εξαρτώνται από τον νομικό του Ισλάμ που τα εκδίδει και πρόσθεσε ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να κρίνει τις απόψεις του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, για τη νομολογία ή την πολιτική.