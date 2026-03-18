Ισραηλινοί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Κάθε δυο ώρες έχουμε σειρήνες και πυραύλους

Πυκνώνουν οι αφίξεις Ισραηλινών στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», που επιλέγουν να απομακρυνθούν από την εστία της έντασης στη Μέση Ανατολή. Όπως προκύπτει από τις περιγραφές τους στο Orange Press Agency, κάθε λίγες ώρες σημαίνει συναγερμός για πυραυλικές επιθέσεις και drones με εκείνους να τρέχουν προς τα καταφύγια.

«Πλήρωσα πολλά χρήματα για να φύγω»

Ένας από τους επιβάτες που έφτασαν στην Αθήνα περιγράφει τις ώρες που βιώνει η Ιερουσαλήμ. «Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Σειρήνες όλη την ώρα, να τρέχουμε διαρκώς στα δωμάτια ασφαλείας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, εκτός από το ότι είναι εξαιρετικά ανησυχητικό», αναφέρει. Η φυγή του δεν ήταν εύκολη υπόθεση:

«Πλήρωσα πολλά χρήματα για να μπορέσω να φύγω, ώστε να επιστρέψω στην οικογένειά μου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχα κλείσει την πτήση για αυτή την Πέμπτη, αλλά ακυρώθηκε, οπότε κατάφερα να βρω θέση σε μια άλλη. Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να βρω θέση σε άλλη πτήση. Ζω στην Ιερουσαλήμ. Έχει την ίδια ένταση που επικρατεί και στην υπόλοιπη χώρα. Όχι τόσο όσο στα βόρεια, όπου δέχονται περισσότερους πυραύλους και ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ, από τον Λίβανο. Κάθε μέρα χτυπούν οι σειρήνες, ναι, δυο-τρεις φορές. Οι περισσότεροι δικοί μου άνθρωποι είναι ακόμα εκεί. Προσπαθούν όλοι να βρουν πτήσεις για να φύγουν. Ελπίζω όλο αυτό να τελειώσει σύντομα» σημειώνει καταλήγοντας.

«Χρειάστηκε να πέσουμε στο έδαφος λόγω επίθεσης με πυραύλους»

Ένας άνδρας που κατοικεί στο κεντρικό Ισραήλ εξηγεί πως η καθημερινότητα έχει «παγώσει». «Όλα είναι όπως συνήθως, αλλά τα παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Η αγορά εργασίας έχει σχεδόν νεκρώσει. Υπάρχει πολύ λίγη δουλειά για τον κόσμο. Χρειάστηκε να σταματήσουμε, να βγούμε από το αυτοκίνητο και να πέσουμε στο έδαφος λόγω επίθεσης με πυραύλους» υπογραμμίζει. Όπως λέει «δεν αντιμετωπίζουμε ελλείψεις σε τρόφιμα ή κάτι παρόμοιο. Όλα είναι εντάξει. Όμως κάθε δύο - τρεις ώρες, έχουμε σειρήνες και συναγερμούς και πυραύλους. Φυσικά ανησυχούμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακριβώς, και πόσο θα διαρκέσει».

«Ο Μπίμπι και ο Τραμπ κάνουν καλή δουλειά, ο πόλεμος θα βγει σε καλό»

Δεν είναι λίγοι πάντως που υποστηρίζουν τις επιλογές Νετανιάχου και Τραμπ για το Ιράν. Ένας επιβάτης που ζει στο Μάντσεστερ αλλά πέρασε τις τελευταίες εβδομάδες στο Ισραήλ, σημειώνει: «Η καθημερινή ζωή είναι αρκετά ήρεμη, στην πραγματικότητα. Είναι μόνο αυτή η μία ή δύο φορές την ημέρα που πηγαίνουμε στα καταφύγια όταν ακούμε τις σειρήνες και τα σχετικά, αλλά κατά τα άλλα η ζωή είναι πολύ ήρεμη. Ο κόσμος δεν είναι ιδιαίτερα αγχωμένος, κάτι που είναι πολύ καλό. Επικρατεί μια πολύ θετική ατμόσφαιρα. Και ξέρουμε ότι, μακροπρόθεσμα, αυτός ο πόλεμος θα βγει σε καλό» λέει και συνεχίζει:

«Δεν φοβάμαι, γιατί οι Ισραηλινοί έχουν ένα καλό σύστημα ‘Σιδηρού Θόλου’ (Iron Dome) και όλους αυτούς τους καλούς αναχαιτιστικούς πυραύλους. Επίσης πηγαίνουμε στα καταφύγια, οπότε είμαστε πολύ ασφαλείς. Ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου (Pikud HaOref). Για κάποιους υπάρχουν τα δημόσια καταφύγια, ενώ άλλοι έχουν τα δικά τους, ιδιωτικά, μέσα στο σπίτι. Ελπίζω ο πόλεμος να τελειώσει και να μπορέσουμε να έχουμε ειρήνη στην περιοχή. Αλλά ξέρω ότι ο Μπίμπι και ο Τραμπ κάνουν καλή δουλειά. Ξέρουν τι κάνουν. Γνωρίζουμε περισσότερα από εμάς. Γι' αυτό ας τους εμπιστευτούμε».

«Ελπίζω να επιστρέψω μετά τον πόλεμο»

«Έρχομαι από το Τελ Αβίβ. Πώς είναι τα πράγματα στο Ισραήλ; Είναι δύσκολο με τους πυραύλους. Δεν έχεις και πολλά να κάνεις όταν βαλλιστικοί πύραυλοι έρχονται κατά πάνω σου», δηλώνει ένας νέος που αποφάσισε να αναχωρήσει για τις ΗΠΑ. «Δεν γνωρίζω για θύματα. Οι πύραυλοι ήταν κοντά. Όχι μπροστά μου, αλλά ήταν στην περιοχή. Στην Ιερουσαλήμ οι πυραυλικές επιθέσεις είναι πλέον μια με δύο φορές την ημέρα. Οι περισσότεροι πύραυλοι αναχαιτίζονται. Είναι απλώς θραύσματα. Στην Ιερουσαλήμ δεν είχαμε απευθείας χτυπήματα. Τώρα έχω πτήση για τις ΗΠΑ. Θα γυρίσω στο Ισραήλ. Έχω σπουδές εκεί. Επομένως, ελπίζω να επιστρέψω μετά τον πόλεμο».