Σπαρταριστό βίντεο Ανδρουλάκη από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Το «όχι» στο γιουβέτσι και η δίαιτα

Ένα... ιδιαίτερο βίντεο ανέβασε στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.



Το βίντεο έχει τίτλο «Μια ερώτηση για τον πρόεδρο» και αρκετοί σύνεδροι, στην πλειοψηφία τους νεολαίοι, είναι αυτοί που ρωτούν τον κ. Ανδρουλάκη για διάφορα «ανάλαφρα» θέματα: από το πόσους καφέδες πίνει, αν προτιμά να φορά στο Συνέδριο σκαρπίνια ή sneakers, μέχρι το ποια είναι η «κόκκινη σημαία του».



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ απάντησε σε όλους με αρκετές δόσεις χιούμορ με αποκορύφωμα το «όχι» που είπε σε πρόσκληση για μεσημεριανό φαγητό με μενού ένα λαχταριστό αλλά ελαφρύ γιουβέτσι. Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης υποσχέθηκε ότι μετά το συνέδριο θα κάνει δίαιτα...