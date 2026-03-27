Ανδρουλάκης στο συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Εκτός πραγματικότητας η συνεργασία με όσους πήγαν να με εξοντώσουν»

Εν μέσω συνθημάτων και χειροκροτημάτων και σε ώρα ΠΑΣΟΚ, με καθυστέρηση σχεδόν δύο ωρών από την προγραμματισμένη, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβηκε στο βήμα για την ομιλία του στον 4ο τακτικό συνέδριο στο κλειστό του Τάε Κβο Ντο στο Φάληρο.



«Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο, δυνατό», «Νίκο γερά να πέσει η Δεξιά», φώναζαν οι σύνεδροι, ενώ στην οθόνη της αίθουσας έπαιζε βίντεο με την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ και τις εμβληματικές του μορφές, από τον Ανδρέα Παπανδρέου ως τη Φώφη Γεννηματά.



Στα πρώτα καθίσματα, όλα τα κορυφαία στελέχη, οι Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, πρόσωπα της ιστορικής ηγεσίας, ο Απόστολος Κακλαμάνης, ο Κώστας Λαλιώτης, ο πρόεδρος του συνεδρίου, Κώστας Σκανδαλίδης, βουλευτές, στελέχη που συμπαρατάσσονται στο πλαίσιο της διεύρυνσης όπως οι Γιάννης Πανούσης, Μάρκος Μπόλαρης, αλλά και ο Νικόλας Φαραντούρης, που βρίσκεται σε τροχιά προσέγγισης.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλησε με το καλησπέρα να ξεκαθαρίσει όλα τα σενάρια για το επίμαχο ζήτημα περί συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, δηλώνοντας σε έντονο ύφος, με το βλέμμα και προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ: «Ας είμαστε, ξεκάθαροι: Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική μου εξόντωση, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Στόχος της παράταξης δεν είναι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι κάτι απλό και αυτονόητο. Στόχος της παράταξης μας είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να δώσετε όλες σας τις δυνάμεις. Από την πρώτη γραμμή της μάχης. Μαζί λοιπόν για τη ΝΙΚΗ, για την πολιτική αλλαγή. Μαζί για μια αξιακή και ηθική επανάσταση απέναντι στη διαφθορά και την ατιμωρησία της Νέας Δημοκρατίας».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISS

Θέτοντας το πολιτικό διακύβευμα, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι χρέος του ΠΑΣΟΚ «είναι το συλλογικό θέλω της πολιτικής αλλαγής, να το μετατρέψουμε σε πολιτικό μπορώ». Για να συμπληρώσει: «Το δικό μας σχέδιο, είναι σχέδιο ενότητας, ομόνοιας και προόδου όλων των Ελλήνων. Αυτοί επιλέγουν την περιφρόνηση και εμείς τον σεβασμό. Οι επιλογές λοιπόν είναι ξεκάθαρες: Είτε θα αποδεχτούμε την κατάσταση όπως είναι και θα συμβιβαστούμε με τις ανισότητες, τον φόβο και τον ευτελισμό των θεσμών ή θα επιλέξουμε τον δρόμο της αξιοπρέπειας και της πολιτικής αλλαγής».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISS

«Μια Ελλάδα για όλους»

Τέλος, σε προσωπικό τόνο κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ και το όραμα του για «μια Ελλάδα για όλους», κάνοντας ξεχωριστές αναφορές σε προγραμματικές θέσεις της Χαριλάου Τρικούπη. Πιο αναλυτικά, τόνισε: «Απευθύνομαι, σε κάθε νέα και νέο που δουλεύει μια και δυο δουλειές, αλλά δεν μπορεί να πληρώσει ούτε καν το ενοίκιο: Η δική μας κυβέρνηση θα θέσει από τη πρώτη μέρα σε πλήρη εφαρμογή το στεγαστικό μας πρόγραμμα για χαμηλά ενοίκια μέσα από κοινωνικές κατοικίες. Απευθύνομαι στη νέα μητέρα: Δεσμευόμαστε για καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή. Κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού σταθμού. Απευθύνομαι στον δανειολήπτη που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του. Αλλά και στον μικρομεσαίο επιχειρηματία που στενάζει από τους λογαριασμούς και τα χρέη: Απευθύνομαι στον δημόσιο υπάλληλο και δεσμεύομαι για επαναφορά του 13ου μισθού. Αλλά και στον συνταξιούχο με ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, τους πιο αδύναμους συνανθρώπους μας».

Ζωντανά από το TAE KWON DO | 4o Συνέδριο ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής #live https://t.co/nXo3fjMENL — Nikos Androulakis (@androulakisnick) March 27, 2026

Το συνέδριο συνεχίζεται το Σάββατο με τις ομιλίες των δύο πρώην προέδρων, Γιώργου Παπανδρέου και Ευάγγελου Βενιζέλου, των κορυφαίων στελεχών αλλά και των ομιλιών για το πρόγραμμα από τον Λευτέρη Καρχιμάκη, την εθνική στρατηγική από το Δημήτρη Μάντζο και το καταστατικό από τον Ηρακλή Δρούλια.



«Ενότητα, αγώνας και νίκη για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού λαού», δήλωσε κλείνοντας και στα μεγάφωνα άρχισε να παίζει ο πράσινος ήλιος, που θεωρείται ο «ύμνος» του ΠΑΣΟΚ.