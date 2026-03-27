Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ο Αντώνης Σαουλίδης ζητά εξηγήσεις για τον αποκλεισμό από τους συνέδρους

Στο συνέδριο ΠΑΣΟΚ, ο Αντώνης Σαουλίδης δεν είχε καταχωρηθεί στη λίστα συνέδρων με δικαίωμα ψήφου, παρά το ότι είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τελικά του δόθηκε κάρτα παρατηρητή και παρακολουθεί τις εργασίες χωρίς δυνατότητα ψήφου. Ο ίδιος, σε γραπτή δήλωση που είχε κάνει νωρίτερα, τόνισε ότι πρόκειται για πολιτικό ζήτημα και υπογράμμισε την ανάγκη για ανοιχτό και δημοκρατικό κόμμα.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Αντώνη Σαουλίδη:

«Σήμερα ήρθα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με το καταστατικό και με την ιδιότητα μου ως μέλους απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής. Μέχρι στιγμής δεν έχω καμία σαφή ενημέρωση για την συμμετοχή μου. Επίσης, δεν έχω λάβει και δε μου έχουν γνωστοποιήσει καμία απολύτως απόφαση από κανέναν αρμόδιο όργανο, για κανένα λόγο. Το ζήτημα δεν είναι προσωπικό είναι βαθιά πολιτικό. Όταν ένα κόμμα αποκλείει θεσμικά στελέχη του, δεν είναι ζήτημα προσωπικό. Είναι πολιτικό. Το ΠΑΣΟΚ, είτε θα είναι ανοιχτό και δημοκρατικό, είτε θα είναι κλειστό και ελεγχόμενο».