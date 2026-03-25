25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές σε μετρό, τραμ και λεωφορεία στην Αθήνα

Σε ισχύ τίθενται έκτακτα μέτρα κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, με σημαντικές αλλαγές τόσο στην κίνηση των οχημάτων όσο και στη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Πού απαγορεύεται η στάση και στάθμευση

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την Τρίτη 24 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε βασικούς οδικούς άξονες, μεταξύ των οποίων:

- Λεωφόρος Δημοκρατίας (από το στρατόπεδο «301 Ε.Β.» έως τον παράδρομο της Λ. Κηφισού)

- Παράδρομος Λ. Κηφισού (μεταξύ Ανδρέα Παπανδρέου και Λένορμαν)

- Παράδρομος Λ. Κηφισού και παρακείμενη πάροδος (έως την οδό Παπακυριαζή, ρεύμα προς Πειραιά)

Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση και τη στάθμευση στα συγκεκριμένα σημεία, προκειμένου να αποφευχθούν κυκλοφοριακά προβλήματα, και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Κλειστός ο σταθμός «Σύνταγμα»

Σημαντικές θα είναι οι αλλαγές και στις μετακινήσεις με τα μέσα σταθερής τροχιάς. Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» θα παραμείνει κλειστός την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Μαρτίου από τις 08:00 το πρωί έως το τέλος των παρελάσεων, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση.

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του τραμ

Αλλαγές θα υπάρξουν και στη λειτουργία του τραμ:



Γραμμή 6 (Πικροδάφνη – Σύνταγμα):

Τρίτη 24/3: Τερματικός σταθμός στη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» από τις 08:00

Τετάρτη 25/3: Τερματικός σταθμός στη στάση «Φιξ» από την έναρξη λειτουργίας έως το τέλος των εκδηλώσεων

Γραμμή 7 (Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά):

Τετάρτη 25/3: Τερματικός στη στάση «ΣΕΦ» από 09:00 έως 14:00

Την ίδια ημέρα: Τερματικός στη στάση «Π. Δημαρχείο» από 11:00 έως 13:00

Αλλαγές σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Ο ΟΑΣΑ ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 24 Μαρτίου, λόγω της μαθητικής παρέλασης, θα υπάρξουν προσωρινές τροποποιήσεις σε λεωφορειακές γραμμές και τρόλεϊ από τις 10:00 το πρωί έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.



Οι Αρχές συνιστούν στους πολίτες να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, να προτιμούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς όπου είναι δυνατόν και να ενημερώνονται για τις αλλαγές στα δρομολόγια. Η αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης καθιστά αναγκαία την προσοχή και τη συνεργασία όλων, ώστε οι εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου να πραγματοποιηθούν χωρίς προβλήματα.