Ο Παύλος ντε Γκρες διάβασε το «Πάτερ Ημών»: Το τριήμερο προσκύνημα στο Άγιο Όρος

Τριήμερη προσκυνηματική επίσκεψη στην Αθωνική Πολιτεία πραγματοποίησε ο Παύλος ντε Γκρες. Το πρωί της Κυριακής 29 Μαρτίου εκκλησιάστηκε στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος, όπου και είχε διανυκτερεύσει, ενώ κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, σε κλίμα κατάνυξης, ανέγνωσε το «Πάτερ Ημών».

Τριήμερη προσκυνηματική επίσκεψη στην Αθωνική Πολιτεία πραγματοποίησε ο Παύλος ντε Γκρες. pic.twitter.com/3YNUlpW8Ef — Flash.gr (@flashgrofficial) March 29, 2026

Από τη Μεγίστη Λαύρα ως τη Μονή Ξενοφώντος, το οδοιπορικό αυτό αναβιώνει μια παράδοση δεκαετιών της οικογένειάς του, η οποία παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με το «Περιβόλι της Παναγίας». Η επίσκεψη ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή από την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, το αρχαιότερο μοναστήρι του Αγίου Όρους, όπου ο Παύλος ξεναγήθηκε στα κειμήλια και στην ιστορία της Μονής, διατηρώντας το χαμηλό προφίλ που χαρακτηρίζει τις εμφανίσεις του στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Ο Παύλος ντε Γκρες στο Άγιο Όρος / Φωτό: Κώστας Τζιβανίδης

Η ιστορική «σκυτάλη» από το 1963

Η σχέση της οικογένειας ντε Γκρες με τον Άθωνα εκτείνεται σε βάθος δεκαετιών. Η επιλογή της Μεγίστης Λαύρας ως πρώτου σταθμού δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία, καθώς ξυπνά μνήμες από το 1963. Τότε ο παππούς του, βασιλιάς Παύλος, είχε ηγηθεί των ιστορικών εορτασμών για τη Χιλιετηρίδα από της ιδρύσεως του Αγίου Όρους, υποδεχόμενος τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα και ξένους ηγέτες. Υπήρξε ο πρώτος βασιλιάς του σύγχρονου ελληνικού κράτους που επισκέφθηκε το Άγιο Όρος, συνοδευόμενος τότε από τον διάδοχο Κωνσταντίνο.

Μια διαρκής σχέση με τον Άθωνα

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Παύλος επισκέπτεται το Άγιο Όρος. Τη δεκαετία του 1990 είχε συνοδεύσει τον πατέρα του, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, και τον αδελφό του Νικόλαο σε ανάλογο προσκύνημα, σε μια εποχή που η οικογένεια άρχισε να αποκαθιστά τους δεσμούς της με τη χώρα. Ο ίδιος ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος, μετά την οριστική επιστροφή του στην Ελλάδα, διατηρούσε στενές σχέσεις με αρκετές μοναστικές αδελφότητες, θεωρώντας το Άγιο Όρος πνευματικό «πυλώνα» της χώρας.