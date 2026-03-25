25η Μαρτίου: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας - Άνοιξε ο σταθμός μετρό Σύνταγμα

Ομαλά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας, αποσύρθηκαν όλα τα έκτακτα μέτρα που είχαν τεθεί σε ισχύ από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (25/3).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόστηκαν λόγω της στρατιωτικής παρέλασης για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, ωστόσο μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων η πόλη επιστρέφει σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς.

Η κίνηση στο οδικό δίκτυο εξελίσσεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με τους βασικούς άξονες στο κέντρο να δίνονται ξανά στην κυκλοφορία.

Άνοιξε ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα

Την ίδια ώρα, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. άνοιξε εκ νέου ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», ο οποίος είχε παραμείνει κλειστός λόγω των έκτακτων μέτρων.

Ο σταθμός δεν εξυπηρετούσε το επιβατικό κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης, στο πλαίσιο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που είχαν τεθεί σε ισχύ.