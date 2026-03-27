Τουρκία: Ποιος είναι ο καστανάς που έχει τρελάνει το TikTok - Τουρίστες στήνονται στην ουρά

Δεν είναι πολύς καιρός που οι φίλες μου άρχισαν να «βομβαρδίζουν» το inbox μου στο TikTok με τα βίντεό του. Γιατί «έπρεπε» να τον δω. Ξαφνικά, σε όποια γυναικοπαρέα κι αν βρισκόμουν, αυτός ήταν το κεντρικό θέμα συζήτησης. Ένας μελαχρινός καστανάς από την Κωνσταντινούπολη, που κατάφερε να γίνει viral, χάρη -εκτός από το timing- και στην εντυπωσιακή του εμφάνιση.

Η αλήθεια είναι ότι κορίτσια και γυναίκες όλων των ηλικιών, μόλις τον αντικρίσουν δύσκολα μένουν αδιάφορες. Και θέλουν να γευτούν τα κάστανα από τα χεράκια του Alper Tellem, του 25χρονου Τούρκου, που είναι πλέον ένα από τα αξιοθέατα της Κωνσταντινούπολης.



Η ιστορία του Alper Tellem



Στην Κωνσταντινούπολη, μια πόλη γεμάτη ιστορία, μνημεία και εικόνες που κόβουν την ανάσα, ένα απλό καρότσι με κάστανα έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα όσο λίγα αξιοθέατα.

Όχι για τα κάστανα. Αλλά για τον άνθρωπο πίσω από τον πάγκο.



Ο Alper Tellem, ένας 25χρονος πλανόδιος πωλητής στο Καράκιοϊ, έχει μετατραπεί τις τελευταίες εβδομάδες σε ένα από τα πιο απρόσμενα viral πρόσωπα των social media. Και μαζί του, το σημείο όπου εργάζεται έχει εξελιχθεί σε στάση που πολλοί θεωρούν πλέον… υποχρεωτική.



Από έναν πάγκο στον Βόσπορο… σε εκατομμύρια views



Για χρόνια, ο Alper στεκόταν στο ίδιο σημείο, στις όχθες του Βοσπόρου, πουλώντας κάστανα, καλαμπόκι και σιμίτ μαζί με τον αδελφό του. Χωρίς φανταχτερές κινήσεις, χωρίς φιλοδοξία για δημοσιότητα.

Μέχρι που ένα βίντεο άλλαξε τα πάντα.



Η influencer Karolina Geits τον εντόπισε τυχαία, αγόρασε καλαμπόκι από τον πάγκο του και δημοσίευσε ένα απλό στιγμιότυπο στο TikTok. Το βίντεο έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, συγκεντρώνοντας δεκάδες εκατομμύρια προβολές.



Και κάπως έτσι, ένας άγνωστος καστανάς βρέθηκε στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου ψηφιακού κύματος. Ο λογαριασμός του στο Instagram ξεπερνά τους 720.000 ακόλουθους, ενώ στο TikTok αριθμεί περισσότερους από 515.000.



Ουρές για μια φωτογραφία



Η επόμενη μέρα δεν θύμιζε σε τίποτα την προηγούμενη. Στο Καράκιοϊ άρχισαν να σχηματίζονται ουρές - όχι για κάποιο μνημείο, αλλά για τον όμορφο καστανά. Τουρίστες, ντόπιοι, ακόμη και επισκέπτες από την Ελλάδα, φτάνουν στο σημείο με έναν συγκεκριμένο στόχο: να τον δουν από κοντά και να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που παραδέχονται ότι ενέταξαν τη στάση αυτή στο ταξίδι τους στην Κωνσταντινούπολη, αποκλειστικά λόγω των social media.



Ο ίδιος, σχεδόν αμήχανα, συνεχίζει να σερβίρει κάστανα και σιμίτ, ενώ γύρω του στήνεται ένα μικρό καθημερινό «σκηνικό» viral στιγμών.



Από τον δρόμο… σε προτάσεις για μόδα και τηλεόραση



Η ξαφνική δημοσιότητα δεν άργησε να φέρει και προτάσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Alper έχει ήδη δεχθεί προσεγγίσεις από πρακτορεία μοντέλων και κινηματογραφικές παραγωγές, τόσο στην Τουρκία όσο και στο εξωτερικό.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που τον χαρακτηρίζουν μέχρι και πιθανό «πρέσβη τουρισμού» της χώρας. Κι όμως, τίποτα δεν φαίνεται να τον απομακρύνει από την καθημερινότητά του.

Η απλότητα που έγινε viral

Παρά τους εκατοντάδες χιλιάδες followers σε Instagram και TikTok, ο Alper παραμένει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα: πίσω από τον πάγκο του.

Χαμογελαστός, προσιτός, σχεδόν αδιάφορος για τη φήμη που τον περιβάλλει, συνεχίζει να κάνει αυτό που έκανε πάντα.



Ίσως τελικά αυτό να είναι και το μυστικό.



Σε μια εποχή υπερβολής, ένα αυθεντικό στιγμιότυπο αρκεί για να μετατρέψει έναν καθημερινό άνθρωπο σε παγκόσμιο φαινόμενο.



Και στην περίπτωση της Κωνσταντινούπολης, αυτό το φαινόμενο δεν έχει διεύθυνση. Έχει έναν πάγκο με κάστανα.

