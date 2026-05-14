Τουρκία για Γαλάζια Πατρίδα: «Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματα μας στις θαλάσσιες δικαιοδοσίες μας»

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται στην τελική φάση οι εργασίες για το νέο νομοσχέδιο που αφορά τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της Τουρκίας, το οποίο στην Άγκυρα παρουσιάζεται ως βασικό βήμα για τη θεσμική κατοχύρωση του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας.



Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας περιγράφει τον Νόμο περί Ναυτικής Δικαιοδοσίας ως ένα συνολικό νομικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τις αρμοδιότητες της χώρας στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της, ενώ παράλληλα θα καλύπτει ελλείψεις της τουρκικής νομοθεσίας.



Το υπουργείο σημειώνει ακόμη ότι συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία του σχεδίου σε στρατιωτικό, τεχνικό, ακαδημαϊκό και νομικό επίπεδο, με τις σχετικές εισηγήσεις να έχουν διαβιβαστεί στους αρμόδιους κρατικούς θεσμούς.



Παράλληλα, η Άγκυρα στέλνει νέο μήνυμα, υπογραμμίζοντας ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της.