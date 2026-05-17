Πέθανε στη ΜΕΘ ο αδερφός του Τσαβούσογλου: Τον είχαν βρει στο γραφείο με τραύμα από πυροβόλο όπλο

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου, ο Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδερφός του πρώην υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, και του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Αλανιασπόρ, Χασάν Τσαβούσογλου, ο οποίος το βράδυ της Τρίτης 5 Μαΐου εντοπίστηκε τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο μέσα στο γραφείο του στην Αττάλεια της Τουρκίας.



Σύμφωνα με πληροφορίες της gunhaber, η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα 18 Μαΐου, στις δύο το μεσημέρια στο Κεντρικό Νεκροταφείο Türkler.



Μετά την επίθεση ο 52χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας.



Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσό, ανακοίνωσε την είδηση για τον θάνατο του Αϊντίν Τσαβούσογλου με μία ανάρτηση στο Χ, στην οποία έγραψε τα εξής:



«Έμαθα με βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Αϊντίν Τσαβούσογλου, του αξιότιμου αδελφού του πρώην Υπουργού Εξωτερικών και βουλευτή της Αττάλειας, κ. Μεβλούτ Τσαβούσογλου.



Είθε ο Θεός να δείξει έλεος στον εκλιπόντα, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου, την υπομονή και τη συμπαράστασή μου στην οικογένειά του, στους αγαπημένους του και στους θαυμαστές του, και ειδικά στον κ. @MevlutCavusoglu.



Είθε η θέση του να είναι στον παράδεισο».

Önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Allah'tan rahmet; Sayın @MevlutCavusoglu başta olmak üzere ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabır ve… — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) May 17, 2026

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου βρισκόταν στο εξωτερικό όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό, και φέρεται να επέστρεψε εσπευσμένα στην Αττάλεια.



Μέχρι στιγμής, οι τουρκικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.