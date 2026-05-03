Φονικό στην Τουρκία: Πεθερά πυροβόλησε τη νύφη της και έλεγε «καθάρισα την τιμή μου»

Συγκλονίζει την Κωνσταντινούπολη μια άγρια υπόθεση μίας 58χρονης γυναίκας που πυροβόλησε και σκότωσε την 25χρονη νύφη της μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμεναν μαζί στην περιοχή Σισλί. Η δράστις συνελήφθη άμεσα από τις αρχές, ενώ το περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ulusal.com.tr όλα ξεκίνησαν μετά από έντονη λογομαχία μεταξύ πεθεράς και νύφης. Η 58χρονη φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε δύο φορές τη νεαρή γυναίκα στο κεφάλι, γύρω στις 13:30 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Μετά το φονικό, η γυναίκα φέρεται να κάπνιζε στο παράθυρο ενώ περίμενε την αστυνομία, φωνάζοντας: «Σκότωσα τη νύφη μου, καθάρισα την τιμή μου». Οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν δύο κάλυκες έξω από το σπίτι και τέσσερις στο εσωτερικό του διαμερίσματος.

Οι ισχυρισμοί της 58χρονης

Η δράστις υποστήριξε ότι πριν από το έγκλημα ανακάλυψε μηνύματα της νύφης, τα οποία ενίσχυσαν τις υποψίες της για πιθανή απιστία με τον γιο της, με τον οποίο είχε αποκτήσει δύο παιδιά. «Την ρώτησα "πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό;" και η απάντησή της με εξόργισε, οπότε άνοιξα πυρ», φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς.

Στην κατάθεσή της περιέγραψε ότι η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν τα αδέλφια της νύφης πήραν τα παιδιά και αποχώρησαν, γεγονός που οδήγησε στον θανάσιμο πυροβολισμό. «Πώς μπορείς να απατάς τον γιο μου; Ο γιος μου είναι στη φυλακή. Έχεις παιδιά, δεν ντρέπεσαι;», φέρεται να είπε.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η 58χρονη είχε στο παρελθόν εκτίσει ποινή φυλάκισης 6 ετών και 8 μηνών για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Ο γιος της παραμένει στη φυλακή τα τελευταία έξι χρόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα της Haberler.