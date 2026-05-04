Ξεσπά φίλος του Έλληνα αστυνομικού που σκοτώθηκε στο Σικάγο: «Τον είχαν αφήσει 7 φορές ελεύθερο»

Οργή προκαλεί ο θάνατος του 38χρονου ομογενή αστυνομικού Ιωάννη Βαρθολομαίου (John Bartholomew), ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Σικάγο, με φίλο του να καταγγέλλει σοβαρές ευθύνες για τη διαχείριση του δράστη από τις αρχές.

«Χάσαμε ένα παλικάρι»

Ο φίλος του θύματος, Αλέξης Στρατάκος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε τον 38χρονο ως «έναν απίστευτο άνθρωπο», εκφράζοντας τη θλίψη και την αγανάκτηση της κοινότητας.

«Χάσαμε ένα παλικάρι άδικα, πονάμε όλοι. Είμαστε πληγωμένοι γιατί οι δικαστές άφησαν επτά φορές ελεύθερο τον άνθρωπο που τον σκότωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε νοσοκομείο, όπου ο αστυνομικός συνόδευε τον 26χρονο Αλφόνσο Τάλεϊ.

«Μόλις πήγαν να τον βάλουν στο μαγνητικό τομογράφο, η νοσοκόμα φώναξε "πιστόλι" και τότε πυροβόλησε τον Γιάννη», ανέφερε.

Το νοσοκομείο, όπως σημείωσε, βρίσκεται απέναντι από τον ναό του Αγίου Δημητρίου, ενώ ο παππούς του θύματος είχε διατελέσει ιερέας σε άλλη εκκλησία της περιοχής.

Το χρονικό της επίθεσης

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν ο 38χρονος συνόδευε τον 26χρονο, ο οποίος είχε συλληφθεί για επίθεση σε υπάλληλο καταστήματος.

Ο δράστης, με βαρύ ποινικό παρελθόν που περιλαμβάνει ξυλοδαρμό αστυνομικού, ένοπλη ληστεία και κλοπές αυτοκινήτων, είχε ισχυριστεί ότι είχε καταπιεί ναρκωτικά και αντιμετώπιζε πρόβλημα αναπνοής.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατάφερε να βγάλει όπλο και να πυροβολήσει τον 38χρονο αστυνομικό και έναν 57χρονο συνάδελφό του. Ο Τζον, με 10 χρόνια υπηρεσίας στο σώμα, υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο δεύτερος αστυνομικός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μετά την επίθεση, ο 26χρονος διέφυγε γυμνός από το σημείο, ωστόσο συνελήφθη σε μικρή απόσταση από το νοσοκομείο.

Police Officer John G. Bartholomew #12963

End of Watch: April 25, 2026



Officer Bartholomew dedicated his life to protecting his fellow Chicagoans. Above all, he was a beloved father, husband, son and brother. We promise to ensure his sacrifice will never be forgotten. pic.twitter.com/5OuspmnDZx — Chicago Police (@Chicago_Police) April 28, 2026

Ο 38χρονος αφήνει πίσω του ένα κοριτσάκι τριών ετών, καθώς και δύο ακόμη παιδιά από τον πρώτο γάμο της συζύγου του.

Στο συλλυπητήριο μήνυμα της οικογένειας, αναφέρεται ότι «θα μείνει στη μνήμη ως ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης, του οποίου η ζωή καθορίστηκε από την αγάπη, την αφοσίωση και την προσφορά».

Την ίδια στιγμή, στην πόλη εκδηλώνεται κύμα συμπαράστασης προς την οικογένειά του, με κατοίκους και οργανώσεις να κινητοποιούνται για την οικονομική και ηθική ενίσχυση των οικείων του.

Το τελευταίο «αντίο»

Η σορός του 38χρονου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Πέμπτη 7 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Σικάγο, ενώ η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 10:00 (τοπική ώρα). Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.