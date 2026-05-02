ΗΠΑ: Θρήνος για ομογενή αστυνομικό - Δολοφονήθηκε σε νοσοκομείο από 26χρονο με βαρύ ποινικό παρελθόν

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του ελληνικής καταγωγής αστυνομικού, Ιωάννη Βαρθολομαίου (John Bartholomew), ο οποίος έπεσε νεκρός εν ώρα καθήκοντος σε αιματηρό περιστατικό εντός νοσοκομείου, βυθίζοντας στο πένθος την ελληνική κοινότητα στο Σικάγο.

Η σορός του 38χρονου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Πέμπτη 7 Μαΐου, από τις 2 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Εθνικού Κήρυκα. Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 10 π.μ. στον ίδιο ναό, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ο Ιωάννης Βαρθολομαίου, με καταγωγή από το Έβανστον, αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ρενέ και τα τρία τους παιδιά.

Στο συγκινητικό μήνυμα της οικογένειας, γίνεται λόγος για έναν άνθρωπο που ξεχώριζε για την αφοσίωση, την αγάπη και την προσφορά του, τόσο στην οικογένεια όσο και στο κοινωνικό σύνολο.

Το χρονικό της δολοφονίας του ομογενούς αστυνομικού

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ομογενής αστυνομικός και ένας συνάδελφός του συνόδευαν σε νοσοκομείο τον 26χρονο Αλφόνσο Τάλεϊ, ο οποίος είχε συλληφθεί για επίθεση σε βάρος υπαλλήλου καταστήματος.

Ο Τάλεϊ κατά τη διάρκεια της εξέτασης στην οποία υποβλήθηκε, κατάφερε να αποσπάσει ένα όπλο και πυροβόλησε τους δύο αστυνομικούς. Ο Ιωάννης Βαρθολομαίου πέθανε επί τόπου, ενώ ο συνάδελφός του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και ακόμη και τώρα δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Στη συνέχεια, ο 26χρονος έφυγε γυμνός, με τα ηλεκτρόδια ακόμη πάνω του, αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα, πριν προλάβει να διαφύγει.

Πρωτοφανές κύμα συμπαράστασης

Η τοπική κοινωνία στο Σικάγο βιώνει έντονα τη θλίψη, με πολίτες, επιχειρήσεις και οργανώσεις να κινητοποιούνται για τη στήριξη της οικογένειας.

Στη γειτονιά Albany Park, όπου υπηρετούσε στο 17ο Αστυνομικό Τμήμα, έχει στηθεί αυτοσχέδιο μνημείο, με κατοίκους να αφήνουν λουλούδια και μηνύματα. Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφεται και από την τοπική επιχειρηματική κοινότητα. Ο Μπρένταν Ο’Μπράιαν, ιδιοκτήτης του Reilly’s Daughter, οργανώνει εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων υπέρ της οικογένειας.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, θα διατεθούν προς πώληση μπλουζάκια, με το σύνολο των εσόδων να κατευθύνεται στους οικείους του εκλιπόντος. Ο 38χρονος υπηρετούσε για περίπου μία δεκαετία στο αστυνομικό σώμα της πόλης, αφήνοντας πίσω του μια εικόνα επαγγελματία με ήθος και αφοσίωση.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Μνήμης της Αστυνομίας του Σικάγο, ήταν ένας άνθρωπος ευδιάθετος και πρόθυμος, που δεν δίσταζε να αναλαμβάνει απαιτητικές αποστολές, με μοναδικό στόχο να επιστρέφει ασφαλής στην οικογένειά του.