ΗΠΑ: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον σύντροφό της επειδή δεν την πήγε για... φαγητό

Αδιανόητη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, με φόντο έναν καβγά που ξεκίνησε για το… πού θα φάνε και κατέληξε σε φονική επίθεση.

Η 27χρονη Μικάιλα Κλοθ βρίσκεται αντιμέτωπη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού, καθώς φέρεται να ομολόγησε ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 25χρονο σύντροφό της, Λούκας Ρος, μέσα στο διαμέρισμά τους στην περιοχή Lac La Belle.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του people.com, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, με την ίδια να καλεί στο 911 λίγο πριν τις 7 το απόγευμα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον νεαρό άνδρα πεσμένο στο πάτωμα, βαριά τραυματισμένο και αιμόφυρτο.

Σύμφωνα με τις αρχές, η 27χρονη φέρεται να δήλωσε ότι επιτέθηκε στον σύντροφό της επειδή είχε εκνευριστεί κατά τη διάρκεια καβγά, ο οποίος ξέσπασε όταν εκείνος αρνήθηκε να βγουν για φαγητό και προτίμησε να μείνουν σπίτι για να μαγειρέψει.

Η ένταση κλιμακώθηκε ανεξέλεγκτα, με την ίδια να φέρεται να ομολογεί πως «την εκνεύριζε» και ότι η κατάσταση ξέφυγε, οδηγώντας στην αιματηρή κατάληξη. Ο 25χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του μέσα σε λιγότερο από μία ώρα.

Είχαν και άλλο πρόσφατο περιστατικό βίας

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως για τη σχέση του ζευγαριού, καθώς σύμφωνα με μαρτυρία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το θύμα είχε εκμυστηρευτεί λίγες ημέρες πριν ότι η σύντροφός του είχε επιδείξει βίαιη συμπεριφορά, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να τον δαγκώσει.

Η 27χρονη παραμένει υπό κράτηση, με το δικαστήριο να ορίζει εγγύηση ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου στις 29 Μαΐου, ενώ σε περίπτωση καταδίκης αντιμετωπίζει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.