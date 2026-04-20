Λουιζιάνα: Πατέρας των επτά από τα οκτώ παιδιά ο μακελάρης - Όλα νεκρά στο ίδιο σπίτι

Ένας πατέρας στη Λουιζιάνα πυροβόλησε και σκότωσε οκτώ παιδιά, ανάμεσά τους και επτά δικά του, σε μια επίθεση που εξαπέλυσε το πρωί της Κυριακής εναντίον της οικογένειάς του. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε δύο σπίτια σε μια γειτονιά του Σρέβπορτ, η οποία έχει συγκλονιστεί από μια από τις πιο πολύνεκρες ένοπλες επιθέσεις των τελευταίων ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Δύο γυναίκες, ανάμεσά τους η σύζυγος του δράστη και μητέρα των παιδιών, δέχθηκαν επίσης πυροβολισμούς και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος του Σρέβπορτ, Κρις Μπορντελόν. Οι αρχές ανέφεραν ότι τα παιδιά, τα οποία βρέθηκαν όλα νεκρά στο ίδιο σπίτι, ήταν ηλικίας από 3 έως 11 ετών.

Σύμφωνα με το AP, ο δράστης, που ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Σαμάρ Έλκινς, σκοτώθηκε μετά από καταδίωξη της αστυνομίας η οποία κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών, σύμφωνα με τον Μπορντελόν. Οι αρχές δεν διευκρίνισαν τι μπορεί να προκάλεσε το ξέσπασμα της βίας, ωστόσο ο Μπορντελόν είπε ότι οι αστυνομικοί είναι βέβαιοι πως επρόκειτο «αποκλειστικά για ενδοοικογενειακό περιστατικό».

Η επίθεση ήταν η πιο πολύνεκρη μαζική δολοφονία στις ΗΠΑ τα τελευταία δύο και πλέον χρόνια.

«Δεν ξέρω τι να πω, η καρδιά μου έχει παγώσει», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σρέβπορτ, Γουέιν Σμιθ. «Δεν μπορώ καν να φανταστώ πώς μπορεί να συνέβη κάτι τέτοιο».

Ο Μπορντελόν ανέφερε ότι η αστυνομία γνώριζε τον Έλκινς, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2019 σε υπόθεση οπλοκατοχής, ωστόσο σημείωσε ότι δεν υπήρχαν καταγγελίες για προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση ξεκίνησε πριν την ανατολή του ήλιου σε μια γειτονιά στα νότια του κέντρου του Σρέβπορτ, όταν ο δράστης πυροβόλησε μια γυναίκα σε ένα σπίτι και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε άλλο οίκημα, «όπου διεπράχθη αυτή η αποτρόπαιη πράξη».

UPDATE: The gunman who killed 8 children and injured 2 others in Shreveport, Louisiana has been identified as Shamar Elkins. https://t.co/qxp5lJeyur pic.twitter.com/npUmI0rr1d — Breaking911 (@Breaking911) April 19, 2026

Επτά παιδιά βρέθηκαν νεκρά μέσα στο δεύτερο σπίτι, ενώ ένα ακόμη εντοπίστηκε νεκρό στη σκεπή, πιθανότατα στην προσπάθειά του να διαφύγει, σύμφωνα με τον Μπορντελόν. Ένα ακόμη παιδί πήδηξε από τη σκεπή και αναμένεται να επιβιώσει, αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η πολιτειακή βουλευτής Τάμι Φελπς δήλωσε ότι ορισμένα παιδιά προσπάθησαν να ξεφύγουν από την πίσω πόρτα. «Δεν μπορώ να φανταστώ τι αντίκρισαν οι αστυνομικοί και οι διασώστες όταν έφτασαν εδώ σήμερα», είπε σε συνέντευξη Τύπου.

Ο δράστης ήταν σε διαδικασίες χωρισμού, λέει συγγενής

Τα θύματα ήταν τρία αγόρια και πέντε κορίτσια, σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Κάντο.

Ο Σαμάρ Έλκινς και η σύζυγός του βρίσκονταν σε διαδικασία χωρισμού και επρόκειτο να παρουσιαστούν στο δικαστήριο τη Δευτέρα, δήλωσε η Κρίσταλ Μπράουν, ξαδέλφη μίας από τις τραυματισμένες γυναίκες. Η Μπράουν είπε ότι το ζευγάρι είχε έντονη λογομαχία για τον χωρισμό πριν από το μακελειό.

«Δολοφόνησε τα παιδιά του», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Πυροβόλησε τη γυναίκα του».

Ο Έλκινς είχε τέσσερα παιδιά με τη σύζυγό του και άλλα τρία με μια γυναίκα που έμενε κοντά τους, και η οποία επίσης πυροβολήθηκε, σύμφωνα με την Μπράουν. Όλα τα παιδιά βρίσκονταν μαζί στο ίδιο σπίτι.

Η ίδια περιέγραψε τα παιδιά ως «χαρούμενα, πολύ φιλικά και πολύ γλυκά».