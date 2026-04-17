ΗΠΑ: Δασκάλα δημοτικού κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση δύο μαθητών - Ο ένας στο σχολείο της

Αντιμέτωπη με 25 κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων είναι μια πρώην δασκάλα στη Λουιζιάνα, μεταξύ των οποίων για την σεξουαλική κακοποίηση δύο μαθητών.

Η 31χρονη Μαρίσα Νοέλ συνελήφθη τη Δευτέρα (13/4) μετά από δίμηνη έρευνα για τη συμπεριφορά της απέναντι, αρχικά, σε έναν μαθητή στο σχολείο που δίδασκε.

Οι Αρχές δήλωσαν ότι οι ντετέκτιβ της αστυνομίας, εντόπισαν στη συνέχεια ένα επιπλέον φερόμενο θύμα, γεγονός που οδήγησε στη διεύρυνση των κατηγοριών.

MUGSHOT: Louisiana 5th-grade teacher arrested, accused of rape of former student pic.twitter.com/DKnFngHb5M — BensonNewsHub (@BensonNewsHub) April 16, 2026

Σύμφωνα με το newschannel9.com, οι Αρχές ανέφεραν ότι η Νοέλ κατηγορείται επίσης για 10 περιπτώσεις άσεμνης συμπεριφοράς απέναντι σε ανηλίκους, για τρεις περιπτώσεις προσέλκυσης ανηλίκου μέσω υπολογιστή καθώς και για παράνομη επικοινωνία.

Σημειώνεται ότι η κατηγορία του βιασμού σε πρώτο βαθμό επισείει ποινή ισοβίων στην πολιτεία της Λουιζιάνα, όπου εργαζόταν η 31χρονη εκπαιδευτικός.

Αν και οι αστυνομικοί δεν αποκάλυψαν την ηλικία των δύο μαθητών, εκτιμάται, σύμφωνα με την New York Post, ότι τουλάχιστον ο ένας ήταν πιθανότατα 10 ή 11 ετών.