Δασκάλα δημοτικού στην Ουάσιγκτον συνελήφθη γιατί έκανε σεξ με μαθητή - Την «έδωσε» ο σύζυγός της

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία της Ουάσιγκτον σε μία δασκάλα πρώτης δημοτικού, η οποία φέρεται να παραδέχτηκε στον σύζυγό της ότι έκανε σεξ με έναν 16χρονο μαθητή μέσα στο όχημα του ανήλικου.

Η 25χρονη Μακένζι Νοτ, εκπαιδευτικός στην κομητεία Γουίτμαν, φαίνεται πως διατηρούσε φιλικές σχέσεις με την οικογένεια του αγοριού και αρχικά προσέγγισε ερωτικά τον 16χρονο με μηνύματα στο Snapchat στις 3 Μαΐου, την ώρα που ο σύζυγός της κοιμόταν.

Ο ανήλικος φέρεται πως δίσταζε να συναντήσει την 25χρονη εκείνη τη μέρα, αλλά τελικά δέχτηκε.

Όπως μεταφέρει η New York Post, η Νόουτ ζήτησε από τον 16χρονο, ο οποίος φοιτά σε λύκειο της περιοχής, να την πάει σε ένα «μικρό σημείο» με το φορτηγάκι του, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η 25χρονη ξαφνικά τον φίλησε και στη συνέχεια οι δυο τους έκαναν σεξ.

«Μην μιλήσεις σε κανέναν»

Η Νοτ φέρεται να είπε στον μαθητή να μην μιλήσει σε κανέναν, φοβούμενη ότι θα αποκαλυφθεί η υπόθεση.

Ωστόσο, η 25χρονη δασκάλα φαίνεται πως εξομολογήθηκε τα πάντα στο σύζυγό της το βράδυ του Σαββάτου (9/5) και εκείνος την κατήγγειλε στην αστυνομία. Μάλιστα, ο σύζυγος της Νοτ, με τον οποίο είναι παντρεμένοι εδώ και τέσσερα χρόνια, ανέφερε στην αστυνομία ότι και το αγόρι παραδέχτηκε τη σεξουαλική επαφή.

Η δασκάλα συνελήφθη την Κυριακή και αρχικά αρνήθηκε την επαφή με τον 16χρονο μαθητή. Οι σχολικές Αρχές έθεσαν τη Νοτ σε διαθεσιμότητα μόλις οκτώ μήνες μετά την έναρξη της διδασκαλικής της καριέρας, ενώ τη Δευτέρα παρουσιάστηκε στο Ανώτερο Δικαστήριο της κομητείας Γουίτμαν αντιμετωπίζοντας κατηγορία για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά με ανήλικο.

«Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια, η ευημερία και η στήριξη των μαθητών και της σχολικής μας κοινότητας», δήλωσαν οι σχολικές Αρχές, σχολιάζοντας το περιστατικό.

Η απολογία της Μακένζι Νοτ έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή (15/5).