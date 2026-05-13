ΗΠΑ: Πλούσια 43χρονη έμεινε στη φυλακή μόλις 73 μέρες ενώ άφησε 20χρονη σε κώμα μετά από τροχαίο

Σάλο έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η αποφυλάκιση μιας εύπορης γυναίκας από την Οκλαχόμα η οποία κρίθηκε ένοχη μετά από σοβαρό τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ ωστόσο δέχτηκε ιδιαίτερα ευνοϊκή μεταχείριση λόγω των υψηλών γνωριμιών που είχε.

Πρόκειται για την 43χρονη Σάρα Πόλστον η οποία έμεινε στη φυλακή μόλις 73 ημέρες μετά την καταδίκη της. Σύμφωνα με έκθεση μεγάλου ενόρκου, η σύντομη κράτησή της συνοδεύτηκε από προνομιακή μεταχείριση και πολιτικές παρεμβάσεις, χωρίς ωστόσο να προκύπτει ποινικό αδίκημα.

Το τροχαίο που κατέστρεψε τη ζωή της Μικαέλα Μπορέγκο

Το δυστύχημα σημειώθηκε το 2023, όταν η 20χρονη Μικαέλα Μπορέγκο επέστρεφε στο σπίτι της από τη δουλειά. Η Πόλστον οδηγούσε μεθυσμένη μέσα σε κατοικημένη περιοχή με ταχύτητα περίπου 100 χιλιομέτρων την ώρα, σε δρόμο όπου το όριο ήταν μόλις 25 χιλιόμετρα. Αφού παραβίασε επανειλημμένα σήματα STOP, έπεσε με σφοδρότητα πάνω στο όχημα της νεαρής γυναίκας.



Από τη σφοδρή σύγκρουση, το αυτοκίνητο της Μπορέγκο εκτοξεύθηκε και κατέληξε πάνω σε σπίτι, ενώ η πλευρά της οδηγού συνθλίφτηκε.

Η 20χρονη υπέστη βαρύτατα τραύματα μεταξύ των οποίων εγκεφαλικό επεισόδιο, κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και στο ιερό οστό, εξάρθρωση στην περιοχή του κόκκυγα, καθώς και σοβαρές κακώσεις σε αρτηρίες και νευρικό σύστημα. Παρέμεινε σε κώμα για δύο μήνες και, όταν ξύπνησε, χρειάστηκε να μάθει ξανά να περπατά και να μιλά.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι τραυματισμοί της μείωσαν το προσδόκιμο ζωής της κατά περίπου δέκα χρόνια και θα χρειαστεί μόνιμη ιατρική φροντίδα για το υπόλοιπο της ζωής της.

Αντίθετα, η Πόλστον βγήκε από το αυτοκίνητό της με ελαφρά τραύματα. Η ίδια παραδέχθηκε ενώπιων των Αρχών ότι είχε πιει μαργαρίτες σε γεύμα με φίλους πριν οδηγήσει για να παραλάβει τα παιδιά της από το σχολείο. Επίσης, ομολόγησε ότι είχε σταματήσει σε κατάστημα ποτών πριν από το δυστύχημα, ενώ μέσα στο όχημά της βρέθηκε και ένα μπουκάλι τεκίλα.

Η καταδίκη και η αιφνιδιαστική αποφυλάκιση

Σύμφωνα με τη New York Post, τον Οκτώβριο, η Πόλστον καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκισης για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών. Ωστόσο, σύμφωνα με τη δικαστική έκθεση, η διαδικασία μεταγωγής της εξελίχθηκε με ασυνήθιστα γρήγορους ρυθμούς, σε αντίθεση με όσα ισχύουν για τους περισσότερους κρατουμένους, οι οποίοι συχνά περιμένουν εβδομάδες.

Λίγες ημέρες αργότερα αποφυλακίστηκε, έχοντας εκτίσει μόλις το 2,5% της ποινής της. Αντί να παραμείνει στη φυλακή, τέθηκε υπό επιτήρηση με ηλεκτρονικό βραχιολάκι GPS.

Η ίδια έκθεση υποστηρίζει ότι κατά την κράτησή της απολάμβανε ιδιαίτερα προνόμια: μπορούσε να αλλάζει κελί όποτε επιθυμούσε και είχε πρόσβαση σε iPad με τρόπο που «δεν προβλεπόταν από τη συνήθη διαδικασία». Σε μία από τις συνομιλίες της με τον σύζυγό της φέρεται μάλιστα να παραπονέθηκε λέγοντας: «Το iPad μου δεν έχει φορτίσει ακόμη».

Οι πολιτικές διασυνδέσεις και οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με το πόρισμα, καθοριστικό ρόλο στην ευνοϊκή μεταχείριση της Πόλστον φέρεται να είχε ο δικηγόρος σύζυγός της. Η έκθεση αναφέρει ότι αξιοποίησε τις διασυνδέσεις του με τον τότε σερίφη της κομητείας Κλίβελαντ, Κρις Άμασον, καθώς και τη φιλική σχέση του με τον κυβερνήτη της πολιτείας, Κέβιν Στιτ.

Ο δικαστής δεν κατέληξε σε συμπέρασμα περί εγκληματικής ενέργειας, όμως χαρακτήρισε την υπόθεση χαρακτηριστικό παράδειγμα «κατάφωρης πολιτικής ευνοιοκρατίας».

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι είναι «αντίθετο με την κοινή λογική» να θεωρηθεί πως οι τηλεφωνικές επικοινωνίες του κυβερνήτη και στελεχών του γραφείου του προς τη διοίκηση των φυλακών δεν επηρέασαν την απόφαση αποφυλάκισης της Πόλστον τόσο σύντομα μετά την καταδίκη της.

Το πόρισμα καταλήγει ότι η ευνοϊκή αυτή μεταχείριση είναι «αδικαιολόγητη», ιδιαίτερα σε μια υπόθεση που λίγο έλειψε να στοιχίσει τη ζωή μιας νεαρής γυναίκας.