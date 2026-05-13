Πανικός στη Μασαχουσέτη: Άνδρας πυροβολούσε οδηγούς σε λεωφόρο - Έριξε έως και 60 σφαίρες

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη Μασαχουσέτη, όταν ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ σε πολυσύχναστη λεωφόρο στο Κέιμπριτζ, τραυματίζοντας οδηγούς και προκαλώντας τεράστια αστυνομική κινητοποίηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Μαΐου 2026 στη Memorial Drive, με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα αμερικανικά μέσα να δείχνουν τον ύποπτο να περπατά στη μέση του δρόμου πυροβολώντας την ώρα που αυτοκίνητα περνούν δίπλα του.

Οι Αρχές ταυτοποίησαν τον δράστη ως τον Τάιλερ Μπράουν, ο οποίος σύμφωνα με εισαγγελείς φέρεται να πυροβόλησε δεκάδες φορές μέσα σε λίγα λεπτά.

🚨 BREAKING: A gunman armed with a long rifle reportedly opened fire at random on passing vehicles along a major highway in Cambridge, Massachusetts, on Monday.



Δύο οδηγοί τραυματίστηκαν από τα πυρά

Σύμφωνα με τη γενική εισαγγελέα της κομητείας Middlesex, Μάριαν Τ. Ράιαν, η επίθεση ξεκίνησε όταν η αστυνομία της Βοστώνης ενημέρωσε τις τοπικές Αρχές για έναν άνδρα που κινούνταν ύποπτα και πιθανόν ήταν οπλισμένος με τουφέκι.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο ύποπτος φέρεται να περπατούσε στη μέση της Memorial Drive πυροβολώντας αδιακρίτως, ενώ η κυκλοφορία είχε ακινητοποιηθεί.

«Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, δύο άνδρες που βρίσκονταν σε διαφορετικά οχήματα τραυματίστηκαν από πυρά», δήλωσε η Ράιαν.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Βοστώνης με τραύματα που χαρακτηρίζονται απειλητικά για τη ζωή.

Αστυνομικός και πρώην πεζοναύτης τον πυροβόλησαν

Οι Αρχές ανέφεραν ότι ένας αστυνομικός της Πολιτειακής Αστυνομίας της Μασαχουσέτης και ένας οπλισμένος πολίτης - πρώην πεζοναύτης με νόμιμη άδεια οπλοφορίας - αντέδρασαν όταν ο δράστης συνέχιζε να πυροβολεί.

Οι δύο άνδρες άνοιξαν πυρ εναντίον του Μπράουν, τραυματίζοντάς τον πολλαπλές φορές στα άκρα, σύμφωνα με το Fox News.

Ο ύποπτος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Βοστώνης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σύμφωνα με τις Αρχές, κατά τη διάρκεια του περιστατικού εκτοξεύθηκαν «50 έως 60 σφαίρες μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα».

Το βαρύ ποινικό παρελθόν του υπόπτου

Η υπόθεση προκάλεσε οργή και έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, καθώς αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι ο Μπράουν είχε μακρύ ποινικό παρελθόν.

Το Boston 25 News μετέδωσε ότι δικαστικά έγγραφα συνδέουν τον ύποπτο με προηγούμενες καταδίκες για όπλα και ναρκωτικά, ενώ το 2020 φέρεται να είχε πυροβολήσει εναντίον αστυνομικών της Βοστώνης ενώ βρισκόταν ήδη υπό επιτήρηση για άλλη υπόθεση.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι εισαγγελείς είχαν τότε ζητήσει πολύ αυστηρότερη ποινή, ωστόσο δικαστής επέβαλε μικρότερη ποινή φυλάκισης - απόφαση που είχε προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και μέσα στις δικαστικές Αρχές.