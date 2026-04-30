Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας 14χρονης από τον ράπερ D4vd - Τη διαμέλισε με αλυσοπρίονο

Χαμός έχει προκύψει μετά το δικαστικό υπόμνημα που υπέβαλαν την Τετάρτη (29/4) οι εισαγγελείς της κομητείας του Λος Άντζελες, στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς τα «φρικτά» βήματα που έκανε ο ράπερ D4vd για να διαμελίσει και να κρύψει το σώμα μιας 14χρονης, αφού φέρεται να τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον περασμένο Απρίλιο.

Σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο περιγράφει τα στοιχεία που σχεδιάζουν να παρουσιάσουν οι εισαγγελείς στην υπόθεση δολοφονίας, ο μουσικός τοποθέτησε το πτώμα του θύματος σε μια μπλε φουσκωτή πισίνα «για να αποτρέψει το αίμα να χυθεί στο πάτωμα του γκαράζ του» και στη συνέχεια αφαίρεσε τα άκρα της με ένα αλυσοπρίονο «και ίσως άλλα εργαλεία».

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Reuters, το υπόμνημα ανέφερε ότι ο D4vd (προφέρεται «David»), 21 ετών, του οποίου το νόμιμο όνομα είναι David Burke, είχε αγοράσει την πισίνα, δύο αλυσοπρίονα, ένα φτυάρι, μια σακούλα πτώματος και άλλα υλικά στο διαδίκτυο με ένα πλασματικό όνομα και τα παρέλαβε στο σπίτι του στο Χόλιγουντ Χιλς μετά τη δολοφονία.

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας

Ο άσχημα αποσυντεθειμένος κορμός και το κεφάλι της Celeste Rivas Hernandez, 14 ετών, ανακαλύφθηκαν τον Σεπτέμβριο μέσα σε μια σακούλα πτώματος που ήταν τοποθετημένη στο πορτμπαγκάζ μιας Tesla καταχωρημένης στο όνομα του Burke, σύμφωνα με την αστυνομία, τους εισαγγελείς και τους ιατροδικαστές. Από κάτω υπήρχε μια πλαστική σακούλα σκουπιδιών που περιείχε τα άκρα του θύματος, είπαν.

Δύο δάχτυλα στο αριστερό χέρι του κοριτσιού, το ένα εκ των οποίων έφερε τατουάζ το όνομα του Burke, είχαν ακρωτηριαστεί αλλά δεν ανακτήθηκαν, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Σύμφωνα με το οκτασέλιδο δικαστικό έγγραφο, ο Burke ήταν το τελευταίο άτομο που οδήγησε το όχημα στις 29 Ιουλίου 2025, πριν το αφήσει εγκαταλελειμμένο κοντά στο σπίτι του και αναχωρήσει για μια συναυλιακή περιοδεία. Εβδομάδες αργότερα, το αυτοκίνητο ρυμουλκήθηκε σε ένα σημείο στάθμευσης όπου οι εργαζόμενοι ανέφεραν την οσμή αποσύνθεσης και ειδοποίησαν τις αρχές.

Το δικαστικό υπόμνημα της Τετάρτης, αντίγραφο του οποίου δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο από το CBS News, παρείχε επίσης την πρώτη αναφορά των εισαγγελέων σε ένα κίνητρο της δολοφονίας. Ανέφεραν ότι ο Burke ήθελε να φιμώσει το κορίτσι επειδή τον είχε ζηλέψει και απείλησε να καταστρέψει την ακμάζουσα μουσική του καριέρα δημοσιοποιώντας επιζήμιες πληροφορίες για τη σχέση τους.

Διατηρούσαν σεξουαλική σχέση όταν το κορίτσι ήταν 11 ετών

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το ζευγάρι είχε σεξουαλική σχέση όταν το κορίτσι ήταν μόλις 11 ετών και οι αρχές ανέκτησαν μηνύματα κειμένου με αναφορές σε σεξ, εγκυμοσύνη, άμβλωση και επείγουσα αντισύλληψη Plan B, καθώς και φωτογραφίες με σεξουαλικό περιεχόμενο.

Στις 23 Απριλίου 2025, την επόμενη μέρα από τον καβγά τους για τις απειλές της να τον εκθέσει, σύμφωνα με το δικαστικό υπόμνημα, ο Burke κάλεσε ταξί στη νεαρή και αφού έφτασε στον προορισμό στη συνέχεια «μαχαίρωσε το θύμα μέχρι θανάτου» αφού έφτασε.

Το έγγραφο περιγράφει στη συνέχεια τα «τρομακτικά μέτρα» που φέρεται να έλαβε ο Burke για να «καταστρέψει και να απορρίψει το σώμα του θύματος». Αναφέρει ότι μια έρευνα στο γκαράζ του τον Σεπτέμβριο βρήκε στοιχεία διαμελισμού, συμπεριλαμβανομένων δειγμάτων αίματος και υπολειμμάτων μιας φουσκωτής πισίνας με «πολλαπλές γραμμικές τομές».

Ο Burke έγινε διάσημος το 2022, αφού τραγούδια που ηχογράφησε στο τηλέφωνό του για τα βίντεο παιχνιδιών Fortnite έγιναν viral στο TikTok, με την επιτυχία single «Romantic Homicide» να τον βοηθά να υπογράψει συμφωνία με την Interscope Records. Εμφανίστηκε στο μουσικό φεστιβάλ Coachella το 2025.

«Πιστεύουμε ότι τα πραγματικά στοιχεία θα δείξουν ότι ο David Burke δεν δολοφόνησε την Celeste Rivas Hernandez, ούτε ήταν αυτός η αιτία θανάτου της», δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης Blair Berk κατά την απαγγελία κατηγοριών στις 20 Απριλίου, όπου δήλωσε αθώος για φόνο πρώτου βαθμού και άλλες κατηγορίες.