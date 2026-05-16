Δεν είναι ήρωας κόμικ. Δεν είναι χαρακτήρας ταινίας. Δεν είναι ακόμη ένας «σκοτεινός αντιήρωας» από αυτούς που το ίντερνετ συχνά μετατρέπει σε εμμονή. Ο Wade Steven Wilson είναι ένας πραγματικός άνθρωπος, καταδικασμένος για τις δολοφονίες δύο γυναικών στη Φλόριντα. Και το προσωνύμιο με το οποίο έγινε γνωστός διεθνώς, "Deadpool Killer", δεν προέκυψε από κάποια σχέση με τον φανταστικό κόσμο της Marvel, αλλά από μια σχεδόν ανατριχιαστική σύμπτωση: είχε το ίδιο όνομα με τον Wade Wilson, το alter ego του Deadpool, του ομώνυμου ήρωα κόμικ.

Η υπόθεσή του επέστρεψε ξανά στο προσκήνιο μέσα από τη δεύτερη σεζόν της true crime σειράς του Netflix, Worst Ex Ever, όπου το πρώτο επεισόδιο έχει τον τίτλο "Dating the Deadpool Killer". Το Netflix περιγράφει την ιστορία ως την περίπτωση μιας γυναίκας που πίστεψε ότι είχε γνωρίσει τον «τέλειο άνδρα», μέχρι η συμπεριφορά του να εξελιχθεί σε εφιάλτη.

Η νύχτα διασκέδασης που τελείωσε με διπλή δολοφονία

Η ιστορία που συγκλόνισε το Cape Coral της Φλόριντα άρχισε στις 7 Οκτωβρίου 2019. Εκείνη την ημέρα, ο Wade Wilson σκότωσε δύο γυναίκες μέσα σε λίγες ώρες: την 35χρονη Kristine Melton και την 43χρονη Diane Ruiz. Τον Ιούνιο του 2024 κρίθηκε ένοχος για τις δολοφονίες τους, ενώ τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς καταδικάστηκε σε θάνατο.

Η Melton είχε γνωρίσει τον Wilson το προηγούμενο βράδυ σε μπαρ. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στη δίκη και καταγράφηκαν σε αμερικανικά μέσα, εκείνος πήγε στο σπίτι της και αργότερα τη σκότωσε. Στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητό της και έφυγε.

Λίγες ώρες μετά, η Diane Ruiz βρισκόταν καθ' οδόν προς τη δουλειά της. Ο Wilson την προσέγγισε με το αυτοκίνητο, φέρεται να της ζήτησε οδηγίες και εκείνη μπήκε στο όχημα. Η υπόθεση πήρε τότε ακόμη πιο σκοτεινή τροπή. Τα δικαστικά στοιχεία και οι αναφορές των αμερικανικών μέσων περιγράφουν τη δολοφονία της ως ιδιαίτερα βίαιη, με τον δικαστή Nicholas Thompson να χαρακτηρίζει το έγκλημα «ειδεχθές, αποτρόπαιο και σκληρό».

Η σύλληψη του Wade Wilson δεν άργησε. Σύμφωνα με το People, ο ίδιος τηλεφώνησε στον βιολογικό του πατέρα, Steven Testasecca, και ομολόγησε όσα είχε κάνει. Ο πατέρας του ενημέρωσε τις αρχές και ο Wilson συνελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2019.

Αυτό το τηλεφώνημα έγινε ένα από τα πιο καθοριστικά σημεία της υπόθεσης. Όχι επειδή προσέφερε κάποια εξήγηση - τέτοιες υποθέσεις σπάνια χωρούν σε απλές εξηγήσεις. Αλλά επειδή έδειξε πόσο γρήγορα μπορεί μια φαινομενικά τυχαία αλυσίδα γεγονότων να μετατραπεί σε μια υπόθεση που θα μείνει για χρόνια στα δικαστήρια, στα ντοκιμαντέρ και στις σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου.

Η δίκη και η θανατική ποινή



Τον Ιούνιο του 2024, οι ένορκοι έκριναν τον Wade Wilson ένοχο για δύο ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού. Καταδικάστηκε επίσης για άλλα αδικήματα, μεταξύ των οποίων κλοπή οχήματος, επίθεση, διάρρηξη κατοικίας και μικροκλοπή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας της 20ής Δικαστικής Περιφέρειας της Φλόριντα.

Στη φάση της επιβολής ποινής, οι ένορκοι εισηγήθηκαν θανατική ποινή με ψήφους 9-3 για τη δολοφονία της Kristine Melton και 10-2 για τη δολοφονία της Diane Ruiz. Ο δικαστής Nicholas Thompson αποδέχθηκε την εισήγηση και επέβαλε δύο θανατικές ποινές, κρίνοντας ότι οι επιβαρυντικοί παράγοντες υπερίσχυσαν των ελαφρυντικών που επικαλέστηκε η υπεράσπιση.

Η υπόθεση απέκτησε και νομική διάσταση πέρα από το ίδιο το έγκλημα. Η υπεράσπιση του Wilson δεν αμφισβήτησε την καταδίκη για τις δολοφονίες, αλλά τη νομιμότητα της θανατικής ποινής, επικαλούμενη αλλαγές στη νομοθεσία της Φλόριντα. Από το 2023, η Πολιτεία επιτρέπει την εισήγηση θανατικής ποινής χωρίς ομόφωνη απόφαση των ενόρκων, με ελάχιστο όριο 8 προς 4. Στην περίπτωση Wilson, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η εφαρμογή αυτής της αλλαγής σε εγκλήματα του 2019 δημιουργεί συνταγματικό ζήτημα.

Τον Φεβρουάριο του 2026, οι δικηγόροι του δήλωσαν ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Φλόριντα ότι διατηρούν το ζήτημα για πιθανή προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Γιατί ονομάστηκε "Deadpool Killer"

Το προσωνύμιο "Deadpool Killer" ήταν από την αρχή παραπλανητικό. Δεν αφορά κάποια θεματική εμμονή με τον χαρακτήρα, ούτε κάποιο έγκλημα εμπνευσμένο από ταινία. Αφορά κυρίως τη σύμπτωση του ονόματος: Wade Wilson, όπως ο κινηματογραφικός και comic book χαρακτήρας Deadpool, τον οποίο έχει υποδυθεί ο Ράιαν Ρέινολντς.

Και κάπου εκεί αρχίζει το πιο άβολο κομμάτι της υπόθεσης: ο τρόπος με τον οποίο το ίντερνετ μετατρέπει αληθινά εγκλήματα σε θέαμα.

Ο Wilson δεν έγινε viral μόνο λόγω της υπόθεσης. Έγινε viral και εξαιτίας της εικόνας του: των τατουάζ στο πρόσωπο, της παρουσίας του στο δικαστήριο, της αμήχανης και συχνά νοσηρής γοητείας που ασκούν ορισμένες true crime φιγούρες σε ένα κοινό που ξεχνά ότι πίσω από την υπόθεση υπάρχουν άνθρωποι που δεν γύρισαν ποτέ σπίτι.

Ο Independent είχε μεταδώσει το καλοκαίρι του 2024 ότι ο Wilson είχε λάβει σχεδόν 4.000 μηνύματα, 754 φωτογραφίες και 65 επιστολές, ενώ ορισμένες φωτογραφίες απορρίφθηκαν από τις Αρχές ως ακατάλληλες.

Το Fox News, σε άρθρο του για το ντοκιμαντέρ Handsome Devil: Charming Killer, μετέφερε δηλώσεις των δημιουργών για το πώς εκατοντάδες γυναίκες φέρονται να γοητεύτηκαν από τον Wilson, παρά τη φύση των εγκλημάτων για τα οποία καταδικάστηκε.

Αυτή ίσως είναι και η πιο ανησυχητική πλευρά της υπόθεσης: όχι μόνο το έγκλημα, αλλά η μετατροπή του εγκληματία σε αντικείμενο έλξης, περιέργειας ή ακόμη και συμπάθειας.

Το λάθος βλέμμα του true crime

Τα τελευταία χρόνια, το true crime έχει γίνει ένα από τα πιο ισχυρά είδη περιεχομένου στις πλατφόρμες streaming. Υπάρχει κάτι βαθιά ανθρώπινο στην ανάγκη να καταλάβουμε το αδιανόητο, να δούμε πού χάθηκε το σήμα κινδύνου, ποια προειδοποίηση αγνοήθηκε, ποια ιστορία θα μπορούσε ίσως να είχε τελειώσει αλλιώς.

Αλλά υπάρχει και μια λεπτή γραμμή. Όταν η κάμερα μένει υπερβολικά πάνω στον δράστη, όταν το κοινό θυμάται περισσότερο το ψευδώνυμο από τα ονόματα των θυμάτων, όταν η «γοητεία» γίνεται πιο εμπορεύσιμη από την απώλεια, τότε το true crime παύει να είναι αφήγηση και γίνεται παραμόρφωση.

Η περίπτωση του Wade Wilson είναι ακριβώς αυτό το σημείο σύγκρουσης. Από τη μία, μια πραγματική δικαστική υπόθεση με δύο γυναίκες νεκρές. Από την άλλη, ένας ψηφιακός μύθος που χτίστηκε γύρω από ένα πρόσωπο, ένα όνομα και μια εικόνα.

Οι δύο γυναίκες πίσω από την υπόθεση

Η Kristine Melton και η Diane Ruiz δεν ήταν απλώς «τα θύματα του Deadpool Killer». Ήταν δύο γυναίκες με οικογένειες, φίλους, δουλειές, σχέδια, καθημερινότητες. Η Diane Ruiz ήταν μητέρα δύο παιδιών και εργαζόταν ως μπαργούμαν, ενώ η Kristine Melton ζούσε και εργαζόταν στο Cape Coral.

Στο δικαστήριο, οι οικογένειές τους βρέθηκαν αντιμέτωπες όχι μόνο με την απώλεια, αλλά και με τη δημόσια έκθεση μιας υπόθεσης που έγινε θέαμα. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Cape Coral, Anthony Sizemore, είχε δηλώσει μετά την ετυμηγορία ότι βρισκόταν μαζί με τις οικογένειες των δύο γυναικών όταν ανακοινώθηκε η απόφαση και ότι εκείνες εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για τη δουλειά των Αρχών.

Αυτή είναι η πλευρά που συχνά χάνεται όταν μια υπόθεση αποκτά ένα προσωνύμιο. Το έγκλημα γίνεται «υπόθεση». Ο δράστης γίνεται «φιγούρα». Το κοινό αναζητά το πρόσωπό του, τις φωτογραφίες του, τα βίντεο από το δικαστήριο. Και τα θύματα κινδυνεύουν να μείνουν στη σκιά.

Γιατί η υπόθεση επιστρέφει τώρα

Η επιστροφή της υπόθεσης μέσα από το Netflix δεν είναι τυχαία. Το Worst Ex Ever παρουσιάζει ιστορίες σχέσεων που εξελίχθηκαν σε βία, χειραγώγηση, κακοποίηση ή έγκλημα. Στην περίπτωση του Wilson, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στη διπλή δολοφονία του 2019, αλλά απλώνεται και στο ερώτημα πώς ένας άνθρωπος με βίαιο παρελθόν κατάφερε να κινείται ανάμεσα σε σχέσεις, προειδοποιήσεις και αστυνομικές επαφές μέχρι να φτάσει στο έγκλημα.

Το επεισόδιο του Netflix εστιάζει στην Kelly Matthews, πρώην σύντροφο του Wilson, η οποία - σύμφωνα με την περιγραφή της πλατφόρμας - πίστεψε αρχικά ότι είχε γνωρίσει έναν γοητευτικό άνδρα, πριν ανακαλύψει μια άλλη, πολύ πιο επικίνδυνη πραγματικότητα.

Και αυτό είναι το πραγματικό θέμα που κάνει την υπόθεση μεγαλύτερη από μια ακόμη true crime ιστορία: οι σχέσεις που κρύβουν βία πίσω από την πρώτη γοητεία, οι προειδοποιήσεις που δεν ακούγονται εγκαίρως, η εμμονή του κοινού με τον δράστη και η ανάγκη να επιστρέφει η προσοχή εκεί όπου ανήκει - στα θύματα.

Γιατί ο Deadpool Killer μπορεί να έγινε viral. Όμως η ιστορία του δεν είναι ένα hashtag. Είναι η ιστορία δύο γυναικών που δολοφονήθηκαν, μιας δικαστικής μάχης που συνεχίζεται και μιας κοινωνίας που εξακολουθεί να δυσκολεύεται να ξεχωρίσει την ενημέρωση από τη νοσηρή γοητεία.