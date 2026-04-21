Τέξας: Ανατριχιαστικό ηχητικό με τον δολοφόνο-κούριερ να τραγουδάει κάλαντα όσο η 7χρονη ούρλιαζε

Ανατριχίλα προκαλεί το ηχητικό υλικό που παρουσιάστηκε στους ενόρκους, στο οποίο ο οδηγός-κούριερ της FedEx, Τάνερ Χόρνερ, ακούγεται να τραγουδά το χριστουγεννιάτικο «Jingle Bell Rock» την ώρα που δολοφονεί την 7χρονη Αθένα Στραντ στο πίσω μέρος του φορτηγού του.

Στο σοκαριστικό απόσπασμα, το οποίο μετέδωσε το WFAA, η μικρή Αθένα ακούγεται να ουρλιάζει από τον πόνο, τη στιγμή που ο 34χρονος φέρεται να τη χτυπά στο πάτωμα του οχήματος, λίγο μετά την έναρξη του τραγουδιού στο ραδιόφωνο, με τον Χόρνερ να συνεχίζει να τραγουδά, την ώρα που εκείνη βογκά.

«Σκάσε», ακούγεται να της λέει ψυχρά. «Αν δεν σκάσεις, θα σε πονέσω περισσότερο».

Το ανατριχιαστικό στιγμιότυπο καταγράφεται περίπου 30 λεπτά μετά την απαγωγή της μικρής από το σπίτι της στο Τέξας, το 2022, σύμφωνα με το υλικό από την κάμερα επιτήρησης του φορτηγού. Το βίντεο, που προβλήθηκε στο δικαστήριο, έκανε τους ενόρκους να ξεσπάσουν σε κλάματα, αποκαλύπτοντας στιγμές ασφυξίας της μικρής και ανεξήγητους κρότους στο όχημα. Οι γονείς της Αθένα αποχώρησαν από την αίθουσα πριν ξεκινήσει η προβολή, αναφέρει η New York Post.

Σε άλλο σημείο, η 7χρονη, τρομοκρατημένη, ρωτά: «Πού με πας;» και «Είσαι απαγωγέας;», ενώ ζητά τη μητέρα της, πριν ο Χόρνερ καλύψει τον φακό της κάμερας.

Ο Χόρνερ αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή, έχοντας δηλώσει ένοχος στις 7 Απριλίου για την απαγωγή της Αθένα τον Νοέμβριο του 2022, την ώρα που παρέδιδε το χριστουγεννιάτικο δώρο της στον πατέρα και τη μητριά της στην περιοχή Παραντάις. Ο ίδιος ομολόγησε ότι τη στραγγάλισε και εγκατέλειψε γυμνό το σώμα της, το οποίο εντοπίστηκε λίγες ημέρες αργότερα.

Αρνείται τη σεξουαλική κακοποίηση, θετική σε σπερματικό υλικό η μπλούζα της

Παρότι σε τηλεφωνική συνομιλία από τη φυλακή με τη μητέρα του αρνήθηκε ότι έκανε «οτιδήποτε περίεργο» στο παιδί, το ηχητικό υλικό τον καταγράφει να απαιτεί από την Αθένα να βγάλει τη μπλούζα της.

Ειδικός αναλυτής DNA κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα ότι ανδρικό γενετικό υλικό βρέθηκε στις κολπικές και πρωκτικές περιοχές της μικρής, ενώ βγήκαν θετικές οι εξετάσεις για σπερματικό υλικό στην μπλούζα της, σύμφωνα με την ειδικό Ιακλίν Φεράρα.

Σε επόμενο απόσπασμα, βίντεο δείχνει τον Χόρνερ να καθαρίζει το φορτηγό μετά το έγκλημα.

Ύστερα από οκτώ ημέρες συγκλονιστικών καταθέσεων, ο 34χρονος περιμένει τώρα την απόφαση των ενόρκων, που θα κρίνει αν θα καταδικαστεί σε θάνατο ή σε ισόβια κάθειρξη.

Η δίκη έχει προσωρινά διακοπεί έως την Τετάρτη, λόγω διαδικασίας Daubert, κατά την οποία ο δικαστής και οι δικηγόροι αξιολογούν, χωρίς την παρουσία ενόρκων, ποια μαρτυρία ειδικών μπορεί να θεωρηθεί δεκτή.

Στο Τέξας, η θανατική ποινή μπορεί να επιβληθεί μόνο εφόσον η απόφαση των ενόρκων είναι ομόφωνη.