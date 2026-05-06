Τέξας: Θανατική ποινή στον κούριερ που στραγγάλισε την 7χρονη- «Θα αντιμετωπίσεις την οργή του Θεού»

Σε θανατική ποινή καταδικάστηκε ο κούριερ της FedEx, Τάνερ Χόρνερ, για τη δολοφονία της 7χρονης Athena Strand το 2022, σύμφωνα με την απόφαση ενόρκων στο Τέξας.

Ο Χόρνερ, ο οποίος είχε ομολογήσει την ενοχή του, άκουσε την καταδίκη του στο στάδιο της ανακοίνωσης της ποινής, στο δικαστήριο του Fort Worth. Σύμφωνα με τη Mirror, το σώμα ενόρκων κατέληξε στο αποτέλεσμα μέσα σε μόλις τρεις ώρες.

Ο κατηγορούμενος είχε παραδεχτεί το ειδεχθές έγκλημα από την πρώτη ημέρα της δίκης. Η διαδικασία μεταφέρθηκε από την κομητεία Wise στην κομητεία Tarrant, ώστε να εξασφαλιστεί αμερόληπτη κρίση. Στους ενόρκους παρουσιάστηκε υλικό-ντοκουμέντο και στοιχεία της υπόθεσης, που σκιαγραφούσαν τη βαρβαρότητα του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και καταθέσεων ειδικών.

Στη διάρκειά της δίκης, οι ένορκοι άκουσαν επίσης πραγματογνωμοσύνες και επιστημονικά ευρήματα που ενίσχυαν την κατηγορία. Ο εισαγγελέας της κομητείας είχε προϊδεάσει από την πρώτη κιόλας ημέρα για τη σκληρότητα των στοιχείων που θα ακολουθούσαν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Προετοιμαστείτε για όσα θα ακούσετε. Είναι από τις πιο δύσκολες υποθέσεις της καριέρας μου».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αρκετοί ένορκοι και παρευρισκόμενοι δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τη συναισθηματική τους φόρτιση, καθώς παρακολουθούσαν τα στοιχεία που αποκάλυπταν τις τελευταίες στιγμές του παιδιού.

Συγκλονίζει ο θείος της 7χρονης

Συγκλονιστικά ήταν τα λόγια του θείου της 7χρονος μετά την ανακοίνωση της ποινής. «Δεν υπάρχουν λέξεις που να περιγράφουν πραγματικά την καταστροφή που προκάλεσε ο Χόρνερ σε εμάς και στην οικογένειά μας», είπε στο δικαστήριο ο θείος της Αθένα.

«Το πιο όμορφο πράγμα ήταν να τη βλέπω να τρέχει προς το μέρος μου με ανοιχτά τα χέρια, φωνάζοντας "θείε". Και αυτή είναι μία από τις τελευταίες μνήμες που έχω από εκείνη. Δεν θα την ακούσω ποτέ ξανά», πρόσθεσε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η δολοφονία της Αθένα άφησε στην οικογένεια «ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ».

«Η Αθένα ήταν κάτι πολύ περισσότερο από έναν τίτλο είδησης. Ήταν γέλιο, περιέργεια, καλοσύνη και αθωότητα», είπε. «Είχε όνειρα που δεν θα κυνηγήσει ποτέ, γενέθλια που δεν θα γιορτάσει και μια ζωή που δεν θα ζήσει, εξαιτίας των πράξεων του».

Ο Χόρνερ, καθισμένος στο εδώλιο, κοιτούσε τον θείο της μικρής ενώ μιλούσε, κατεβάζοντας πότε-πότε το βλέμμα του.

«Θα αντιμετωπίσεις την οργή του Θεού. Θέλω να ξέρεις», είπε ο θείος απευθυνόμενος στον κατηγορούμενο, «πως δεν είσαι τίποτα. Είσαι μια υποσημείωση στην ιστορία της Αθένα. Το όνομά της θα μείνει για πάντα, θα γιορτάζεται για πάντα, κι εσένα όλοι θα σε ξεχάσουν».